¿Qué está pasando con la vivienda en Aragón? La segunda comunidad donde más crecen las ventas y el precio sigue disparado

En un contexto generalizado de caída de las compraventas de vivienda en España, del 1,3% el pasado mes de agosto, los datos que arroja Aragón son significativos porque no solo crece, hasta situarse en el 11,8% de aumento, sino que es el segundo territorio donde más lo han hecho, solo superado por Castilla y León, con más del 12% de aumento. Y a la vez se produce cuando los precios no paran de subir, hasta un 6,5% solo en ese mes cuando en el conjunto del país era del 5,6%. Una tendencia al alza que invita a analizar qué está ocurriendo en la comunidad.

La compraventa de viviendas subió en Aragón un 11,8% en agosto, frente a la caída nacional del 1,3%, y el precio se incrementó un 6,5% en la comunidad y un 5,6% en el conjunto del Estado, según se han publicado en los datos del Consejo General del Notariado. En total, se vendieron en agosto en Aragón 1.123 viviendas (839 pisos y 283 unifamiliares) con un precio medio de 1.219 euros por metro cuadrado. La superficie media fue de 118 metros cuadrados.

En la comunidad se formalizaron además un total de 576 préstamos hipotecarios en agosto, lo que supone un 12,8% más, con un importe medio de 145.957 euros, un 20,6% más. Una tendencia que acompaña al alza de las compraventas en la comunidad y también del precio al que se hacen.

En el conjunto de España, la compra de viviendas cayó de nuevo en agosto un 1,3%, un mes caracterizado por las vacaciones, mientras que la concesión de hipotecas para la compra de una casa moderó su subida al 3,3% y los precios se encarecieron un 5,6% interanual.

Con el descenso de agosto, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de recortes y protagoniza tres caídas en lo que va de año, un ejercicio que arrancó con intensas subidas ante el abaratamiento de los tipos de interés y la mejora de las condiciones hipotecarias. Además de en julio (-1%) y agosto (-1,3%), la compraventa de viviendas cayó en mayo un 2%. Pese a que los datos de compraventas e hipotecas de agosto son inferiores a los de julio, los precios aumentaron en agosto en mayor medida en un contexto marcado por la escasez de producto.

Baja la venta de pisos, crece la de unifamiliares

En agosto se contabilizaron 38.239 compraventas en el conjunto del país. Las de los pisos -las más numerosas- disminuyeron un 3,3% respecto al mismo mes del pasado año hasta las 27.822 unidades. Por el contrario, las de viviendas unifamiliares crecieron un 4,5% hasta las 10.417 unidades.

La compraventa de vivienda se redujo en nueve comunidades con la de Madrid a la cabeza de los descensos (-14,5%), la única con una caída de doble dígito. A continuación se situaron Islas Baleares (-9,5%), Navarra (-7%), Comunidad Valenciana (-5,7%), Cantabria (-4,8%), Andalucía (-2,9%), Murcia (-2,7%), Islas Canarias (-1%) y Cataluña (-1,2%).

Por el contrario, se incrementaron en ocho comunidades: Castilla y León (12,6%), Aragón (11,8%), Extremadura (11,5%), País Vasco (9%), Castilla-La Mancha (6,4%), Galicia (4,2%), Asturias (2%) y La Rioja (0,4%).

Mientras, en agosto, los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda crecieron un 3,3 % con 21.011 operaciones y la cuantía promedio ascendió un 9,4 % hasta 161.692 euros. Casi el 55% de las compraventas se hizo con una hipoteca y, en este tipo de compras, la cuantía del préstamo supuso de media el 73,9% del precio.

Las hipotecas para vivienda crecieron en once comunidades, pero cayeron en Navarra (-11,3%), Islas Baleares (-10,5%), Comunidad de Madrid (-3%), Comunidad Valenciana (-1,6%), Andalucía (-0,2%) e Islas Canarias (-0,2%).

Los aumentos más significativos se dieron en Extremadura (30,6%), Galicia (16,8%), Aragón (12,8%), Asturias (12,7%), Castilla y León (12%) y Cataluña (8,2%).

Con respecto a la cuantía de los préstamos, subió en todas las autonomías con Asturias (21,3 %) y Aragón (20,6 %) a la cabeza.

El metro cuadrado rebasa los 1.700 euros

En agosto, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.728 euros, el 5,6% más. Los que más se encarecieron fueron los pisos, un 8,1% hasta los 1.993 euros/m², mientras que las viviendas unifamiliares lo hicieron un 2,5% hasta los 1.312 euros. Salvo en Castilla-La Mancha (-12,8 %) y Asturias (-3,1 %), los precios subieron en todas las comunidades.

Con subidas de dos dígitos destacaron Cantabria (21,6%), Extremadura (20,2%), Islas Baleares (20,1%), Murcia (15,2%), Islas Canarias (14,2%) y Comunidad Valenciana (11,3%). Entre los grandes mercados, en Madrid subieron un 9,6% y en Cataluña un 8,4%.