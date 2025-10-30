El preacuerdo en Adient deja el ere en 106 salidas voluntarias

El ere de Adient, una de las grandes industrias auxiliares del automóvil asentadas en Aragón se saldará finalmente con salidas voluntarias. Así lo establece un preacuerdo que el comité de empresa presentará en las próximas horas a los trabajadores que contempla 106 bajas y una recolocación de 72 empleados. La dirección, que en un inicio planteó 178 extinciones de empleo -el 25% del total de la plantilla-, también acepta internalizar trabajos que actualmente realizan empresas externas, lo que permitiría mantener unos 70 puestos de trabajo en áreas de logística, almacenaje y revisiones de calidad.

En la planta de Adient en Alagón y el centro de trabajo asociado que están en Pedrola hay actualmente unos 165 trabajadores mayores de 55 años. En un primer momento no se plantea someter el preacuerdo a la votación de la plantilla, pues el plan de extinción contempla que todas las salidas sean voluntarias. El plazo para la adscripción a esta medida será de dos semanas, también para las recolocaciones.

El ere propuesto por Adient —con unos 178 despidos, que representan casi el 25% de su plantilla en Alagón y Pedrola— ha sido el de mayor envergadura planteado en los últimos años en la industria auxiliar del automóvil asentada en Aragón. Los ajustes laborales más recientes se han registrado en la factoría de Bosal en Pedrola, que cerró en 2024 tras perder un contrato con Volkswagen y dejó en la calle a 135 trabajadores; y en Airtex, que trasladó su producción de Zaragoza a Rumanía, con un ERE que afectó a 98 empleados.

El grupo Adient es uno de los principales proveedores del sector de la automoción en Aragón, donde cuenta con tres centros productivos. Además de la producción de las estructuras metálicas de los asientos, que desarrolla en la citadas plantas de Alagón y Pedrola (esta última conocida internamente como Alagón 2), está presente en Zaragoza con otra división centrada en la producción de espuma y la tapicería, la planta de Foam, que se ubica también en Pedrola y cuenta con alrededor de 400 trabajadores.