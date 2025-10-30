¿Cuánto prevé ingresar Zaragoza con la publicidad en los autobuses con la nueva contrata?

Una de las fuentes de ingresos que tiene el autobús urbano de Zaragoza es la comercialización de los soportes publicitarios que ofrece la contrata, con cifras aparentemente residuales en comparación con un contrato de casi 1.200 millones de euros para la empresa que resulte adjudicataria, pero a la vista de los pliegos de condiciones, con unas expectativas crecientes del rendimiento que puede dar en los próximos diez años.

Los cálculos que recogen los pliegos de condiciones de la concesión que está en fase de licitación prevén generar con esta vía más de 11 millones de euros en ingresos adicionales que sumar a la venta de billetes al usuario y a la subvención directa al transporte urbano por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de una estimación que en el primer año, el 2027, representaría una inyección de 679.712 euros pero que al final de la contrata, en 2036, ya rondará los 1,2 millones anuales, un incremento significativo que dependerá de la evolución del interés de las empresas contratantes de estas publicidades, ya que se utiliza sobre todo el exterior de los vehículos como soporte.

En la progresión de estos ingresos se observa que la estimación no es uniforme ni progresiva, ya que contempla picos de ingresos que llegarán a superar los 1,8 millones de ingresos en el cuarto año de la concesión, el 2030, quizá porque coincide con eventos relevantes en Zaragoza como la celebración del Mundial de fútbol siendo subsede de esta cita internacional.

En el octavo y noveno año de la concesión, 2034 y 2035, también se registran picos de ingresos significativos, con una estimación que rondaría los 1,56 y 1,42 millones de euros anuales, respectivamente, por esta vía de ingresos. En el resto de anualidades, la horquilla de ingresos oscila entre lo 765.000 euros del 2028 y los 1,06 millones de 2031.

Aún así, más allá de que la previsión es que estos ingresos lleguen a duplicarse en solo una década, la aportación a los ingresos generados por la explotación del servicio es ínfima en el cómputo global incluso en el mejor de los escenarios. Ya que el total de ingresos de este contrato se prevé incrementarlos en más de 34 millones de euros en una década, pasando de los 145,6 millones de euros de 2027 a los 179,8 millones de 2036.

De esos 34,2 millones adicionales, la comercialización de espacios publicitarios solo reportaría 600.000 euros más en el último año que en el primero. El grueso de ese incremento en el montante global tampoco llegará por la venta de billetes al usuario, ya que se mantiene invariable durante los diez años, con 45,3 millones de euros anuales.

El aumento decisivo llegará de manos de la aportación municipal al sostenimiento del servicio, ya que el ayuntamiento pasará de pagar 99,6 millones al año con cargo al erario público a sufragar con fondos propios un total de 133,4 millones en el último año de la contrata, es decir, 33,8 millones más al año de diferencia.