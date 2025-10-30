Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido en Zaragoza el juicio contra 19 activistas que protestaron contra CaixaBank por un desahucio

Uno de los 19 acusados no se ha presentado a la vista y la jueza ha señalado una nueva fecha

Concentración en las puertas del juzgado, este jueves en Zaragoza.

Concentración en las puertas del juzgado, este jueves en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

A. T. B.

Zaragoza

Hasta 19 acusados por protestar frente a la sede de CaixaBank de la plaza España con la intención de paralizar un desahucio en la calle San Jorge tenían una cita con la Justicia este jueves a las 09.30 horas. Y debido al volumen de encausados se ha elegido unas de las salas más grandes del edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Pero ha sido en vano. Una joven que se encontraba en Barcelona no se ha presentado al juicio y el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza ha acordado la suspensión de la vista oral, prevista para hoy y para mañana, y su aplazamiento hasta el 18 y 19 de diciembre. No le ha quedado otra opción porque la procesada afronta hasta tres años de cárcel a petición de CaixaBank y el juicio solo se puede celebrar en ausencia cuando la pena es inferior a los dos años de prisión.

Desde las 08.30 horas se han concentrado unos 40 activistas, incluidos 18 de los 19 acusados, en las puertas de los juzgados, donde han exhibido una pancarta con el lema “Firmes para vencer, solidarias para continuar, no podrán parar la lucha de la PAH”. Allí han permanecido protestando bajo diferentes proclamas hasta que han accedido al recinto cuando se acercaban el inicio del juicio a las 09.30 horas. Aunque su estancia ha sido muy breve. Faltaba una joven con la que ha contactado un auxiliar del Juzgado de lo Penal número 3 además del propio abogado de los 19 acusados, quien ha arribado a la capital aragonesa desde Madrid. A todos ellos se les han explicado los motivos de la suspensión y han recogido la citación para el nuevo señalamiento.

Hasta 13 manifestantes afrontan tres años de cárcel a razón de de dos años y seis meses de cárcel por un delito de coacciones y de otros seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos. Los otros 6 acusados se enfrentan a cinco meses de prisión. Así consta en el escrito de acusación formulado por CaixaBank en el Juzgado de Instrucción número 8, en el que se hace constar que los activistas ejercieron “una intimidación directa” sobre sus empleados.

Noticias relacionadas y más

También ejerce la acusación el ministerio fiscal, si bien no solicita penas de prisión, sino el pago de multas por importe de 2.160 euros a razón de ocho euros al día durante nueve meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  2. La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
  3. Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
  4. El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
  5. Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
  6. La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
  7. Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza
  8. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando

Azcón advierte del “bloqueo político” en Aragón y señala a Vox: “Son lo que quiere Pedro Sánchez”

Azcón advierte del “bloqueo político” en Aragón y señala a Vox: “Son lo que quiere Pedro Sánchez”

Dos mujeres concurren a las elecciones del Colegio de Enfermería de Zaragoza: la votación será el 27 de noviembre

Dos mujeres concurren a las elecciones del Colegio de Enfermería de Zaragoza: la votación será el 27 de noviembre

Suspendido en Zaragoza el juicio contra 19 activistas que protestaron contra CaixaBank por un desahucio

Suspendido en Zaragoza el juicio contra 19 activistas que protestaron contra CaixaBank por un desahucio

¿Qué está pasando con la vivienda en Aragón? La segunda comunidad donde más crecen las ventas y el precio sigue disparado

¿Qué está pasando con la vivienda en Aragón? La segunda comunidad donde más crecen las ventas y el precio sigue disparado

Detenido un joven cuando intentaba tragarse la cadena de oro que había robado a una anciana en Zaragoza

Detenido un joven cuando intentaba tragarse la cadena de oro que había robado a una anciana en Zaragoza

Así es la vida de un argentino con dos trabajos en Zaragoza: "Quiero lo mejor para mi hijo"

Así es la vida de un argentino con dos trabajos en Zaragoza: "Quiero lo mejor para mi hijo"

Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente

Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente

Apadrina un olivo, la historia de un éxito socioambiental: “Tenemos 10.000 olivos apadrinados por personas de 28 países”

Apadrina un olivo, la historia de un éxito socioambiental: “Tenemos 10.000 olivos apadrinados por personas de 28 países”
Tracking Pixel Contents