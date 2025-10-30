Suspendido en Zaragoza el juicio contra 19 activistas que protestaron contra CaixaBank por un desahucio

Hasta 19 acusados por protestar frente a la sede de CaixaBank de la plaza España con la intención de paralizar un desahucio en la calle San Jorge tenían una cita con la Justicia este jueves a las 09.30 horas. Y debido al volumen de encausados se ha elegido unas de las salas más grandes del edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Pero ha sido en vano. Una joven que se encontraba en Barcelona no se ha presentado al juicio y el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza ha acordado la suspensión de la vista oral, prevista para hoy y para mañana, y su aplazamiento hasta el 18 y 19 de diciembre. No le ha quedado otra opción porque la procesada afronta hasta tres años de cárcel a petición de CaixaBank y el juicio solo se puede celebrar en ausencia cuando la pena es inferior a los dos años de prisión.

Desde las 08.30 horas se han concentrado unos 40 activistas, incluidos 18 de los 19 acusados, en las puertas de los juzgados, donde han exhibido una pancarta con el lema “Firmes para vencer, solidarias para continuar, no podrán parar la lucha de la PAH”. Allí han permanecido protestando bajo diferentes proclamas hasta que han accedido al recinto cuando se acercaban el inicio del juicio a las 09.30 horas. Aunque su estancia ha sido muy breve. Faltaba una joven con la que ha contactado un auxiliar del Juzgado de lo Penal número 3 además del propio abogado de los 19 acusados, quien ha arribado a la capital aragonesa desde Madrid. A todos ellos se les han explicado los motivos de la suspensión y han recogido la citación para el nuevo señalamiento.

Hasta 13 manifestantes afrontan tres años de cárcel a razón de de dos años y seis meses de cárcel por un delito de coacciones y de otros seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos. Los otros 6 acusados se enfrentan a cinco meses de prisión. Así consta en el escrito de acusación formulado por CaixaBank en el Juzgado de Instrucción número 8, en el que se hace constar que los activistas ejercieron “una intimidación directa” sobre sus empleados.

También ejerce la acusación el ministerio fiscal, si bien no solicita penas de prisión, sino el pago de multas por importe de 2.160 euros a razón de ocho euros al día durante nueve meses.