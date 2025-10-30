Tres continentes, una misión: Ecodes distingue en Aragón a quienes hacen posible una economía verde e inclusiva

Del apego al territorio materializado en un proyecto que está revitalizando Oliete (Teruel) a través de la recuperación de olivares a la disposición de una gran compañía para impulsar la acción climática mediante la colaboración con organizaciones locales en Latinoamérica, pasando por la capacidad de una coalición de entidades medioambientales para influir en las políticas europeas. Los IV Premios Acelerando la Transición Justa de Ecodes han reconocido esta mañana a propuestas líderes en esta materia; en concreto, la fundación aragonesa ha puesto en valor la labor realizada por Apadrinaunolivo.org, Patagonia y Green10. Además de los galardonados, la organización ha reunido a otros actores también implicados en conseguir la transición a una economía verde, inclusiva y responsable que facilite el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Como ha señalado el director general de Ecodes, Juan Ortiz, “sobran los motivos que encienden las sirenas de la emergencia climática, pero debemos reivindicar la esperanza. Hoy queremos poner el acento en las acciones que demuestran que tenemos soluciones y que tenemos gente comprometida con luchar con imaginación y, como decimos en Aragón, con mucha rasmia”.

El primer reconocimiento, en la categoría de Latino América, ha sido para la compañía de ropa técnica deportiva Patagonia, que mantienen un fuerte compromiso con el activismo climático en esta región, demostrando cómo la rentabilidad puede integrar en su base la sostenibilidad y la justicia ambiental. La promoción de la conservación natural y cultural de la Patagonia, la resistencia ante el Tren Maya o la protección a la selva amazónica y sus pueblos indígenas son tan solo algunos ejemplos de cómo podemos construir, entre todos, un modelo económico que esté en paz con la naturaleza. Por su parte, en la categoría de Europa, ECODES ha reconocido el trabajo en el ámbito de la incidencia política realizado por Green10, coalición formada por las diez principales organizaciones medioambientales europeas: la Red de vigilancia bancaria de Europa central y oriental, BirdLife Europa y Asia Central, Red de Acción Climática (CAN) Europa, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), Amigos de la Tierra Europa, la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL), Transporte y Medio Ambiente (T&E), Amigos de la Naturaleza (NFI), la Unidad Europea de Greenpeace y la Oficina de Política Europea de WWF. Su labor ha sido clave para que la Unión Europea haya sido ⎯y siga siendo⎯ la principal institución internacional impulsora de la transición ecológica.

Finalmente, el galardón en la categoría de España ha recaído en Apadrinaunolivo.org, una propuesta que, a través de la recuperación de olivos abandonados en Oliete (Teruel), esconde un significativo impacto social y ambiental que se traduce en la fijación de población en un territorio de la conocida como “España vaciada”, en el apoyo al emprendimiento rural y en la conservación de la biodiversidad autóctona.

Un homenaje a quienes nos protegen de las consecuencias del cambio climático

Como novedad de esta edición, los reconocimientos de Ecodes han incluido este año un homenaje al esfuerzo y compromiso de los bomberos y bomberas que trabajaron sin descanso para aplacar los terribles incendios vividos el pasado verano. Así, una pequeña representación del cuerpo forestal -acompañada por la directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván- ha recogido un diploma de manos de José Ángel Rupérez, presidente de Ecodes.

Con estos premios, la fundación busca mostrar cómo son muchas las propuestas que, desde diferentes ámbitos y de manera global, buscan avanzar hacia una economía y una sociedad descarbonizada, más justa e inclusiva, poniendo de manifiesto la implicación de la sociedad civil organizada en iniciativas que devuelven la esperanza por un futuro justo y sostenible.

Sobre Ecodes

La Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) es una organización privada sin ánimo de lucro que trabaja desde 1992 para fomentar el diálogo y la colaboración entre la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas. Su objetivo es defender el medio ambiente y, en especial, acelerar la transición a una economía neutra en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva, enmarcada en una nueva gobernanza y la creación de alianzas. La organización está integrada por más de 50 profesionales especializados en disciplinas científicas y sociales, que trabajan desde lo local hasta lo global.