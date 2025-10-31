El ahorro en Aragón: la falta de poder adquisitivo se ceba con las familias jóvenes

Las familias jóvenes en Aragón viven con la sensación de que no se llega a fin de mes. Y así se desprende de los últimos estudios publicados, a pesar de que las cifras macroeconómicas dibujan una comunidad en la que crece el número de trabajadores y de inversiones industriales. También han aumentado los salarios y no se detectan signos preocupantes de endeudamientos. Una fotografía en dos colores que según los expertos económicos tiene detrás una profunda brecha generacional.

La falta de poder adquisitivo familiar que recogen las encuestas, con un 50% de los aragoneses que afirma que no consigue guardar más de 100 euros al mes, no se corresponde, de hecho, con la realidad de los indicadores. "El crecimiento de los precios, aunque superior al ciclo anterior a la pandemia, se ha moderado tras el reciente episodio inflacionista, y entendemos que la preocupación se ha visto reducida", indica el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez Morando. Y en este contexto destaca que parte de los ahorros "se han canalizado hacia fondos de inversión", que en estos momentos "ofrecen una rentabilidad superior a los depósitos para evitar la pérdida de poder adquisitivo que supone la inflación".

Esto, unido a una mayor propensión hacia el consumo y menor a la inversión respecto a las generaciones anteriores, ha conducido a esa sensación de que buena parte de "la población no tiene capacidad de ahorrar", explica Martínez Morando.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Bandrés, indica además que existe una elevada desigualdad en las tasas de ahorro, tanto por niveles de renta como por edades. "Los jóvenes y hogares con menores ingresos sufren para llegar a fin de mes, de manera que el ahorro se focaliza especialmente en los niveles de renta medios y altos", señala.

Al mismo tiempo, apunta a una característica que se repite en el tiempo. "Los ahorradores españoles probablemente tienen un perfil más conservador que en otros países, de modo que prevalecen inversiones con mayor liquidez y menor riesgo, como los depósitos, si bien cada vez es mayor la colocación de los excedentes en fondos de inversión y otros instrumentos que ofrecen mayor rentabilidad aunque con mayor riesgo", establece.

Y en medio de esta desigualdad se coloca, también, la crisis de la vivienda. El alto coste de los inmuebles hacen que los aragoneses ya no puedan pensar en ella como un refugio para la inversión como sucedió en los años de burbuja inmobiliaria. "El encarecimiento de la vivienda dificulta el acceso al mercado de una parte considerable de la población, en particular de los jóvenes que, como se está diciendo, no han generado el ahorro suficiente para asumir una compra", explica Martínez Morando.

En todo caso, desde Ibercaja recuerdan que los niveles de precios en relación con los ingresos de los hogares "no han llegado a situaciones de estrés" como en las zonas más tensionadas del país, esto es, Madrid y su zona de influencia y también la mayor parte de la costa Mediterránea.

Respecto al pico de la burbuja inmobiliaria en 2007-2008, los analistas indican que los precios de la vivienda han subido un 17% en España, con incrementos de hasta el 36% en Baleares, pero en Aragón todavía se sitúan por debajo de aquel máximo (-4% por debajo). En este contexto manifiesta que en el mismo periodo de tiempo "los salarios han subido en torno a un 30%". Así, para el analista, el acceso "se ha complicado" pero la inversión en vivienda puede seguir siendo atractiva sobre todo al considerar que los alquileres han subido todavía más que la compra.