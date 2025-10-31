Azcón se enfrenta a Vox por el coche oficial de los expresidentes de Aragón: "Hay límites en política, lo que hace es indigno"
Alejandro Nolasco censura el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que él participó. El cruce de declaraciones provoca un nuevo choque entre PSOE y DGA por la figura de Javier Lambán. Teruel Existe e Izquierda Unida reclamaron transparencia al presidente en los proyectos energéticos y en el Plan Pirineos
Jornada de altos decibelios en las Cortes de Aragón. La sesión de control, con las preguntas al presidente autonómico, Jorge Azcón, ha vuelto a encenderse por el enfrentamiento del líder popular con Vox al recordar el Estatuto de los expresidentes, aprobado cuando la ultraderecha formaba parte del Ejecutivo aragonés, y que da coche oficial a los presidentes durante ocho años después de dejar el cargo. Azcón ha calificado de "indigno" el comentario de Alejandro Nolasco y ha provocado un nuevo choque con el PSOE por la figura de Javier Lambán.
Vox, que por enésima vez preguntaba a Azcón por política migratoria, pedía al presidente "reconocer" que podía haber rechazado a menores migrantes. "Usted siendo vicepresidente votó a favor de la llegada de menores migrantes a la comunidad dentro del Consejo de Gobierno, solo votó a favor", ha recordado el popular. Nolasco ha tachado de "mentiroso" a Azcón y ha defendido que lo votado en el Consejo de Gobierno fue "sacar dinero de la sección 30" y no admitir la llegada de migrantes. El líder de Vox en la comunidad ha recordado que "la primera discusión fuerte y la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto" se dio por la política migratoria y ha insistido en que Azcón "podía haberse negado a la llegada de menores migrantes, pero Feijóo le llamó y los admitió". La ultraderecha también ha criticado que "nadie ha visto los presupuestos" y ha acusado al PP de "ir a ciegas" para las cuentas autonómicas.
Hasta ahí, el clásico choque migratorio. La ofensiva de Nolasco ha crecido al espetar a Azcón que Vox en el Consejo de Gobierno votó "en contra de ponerle chófer a usted ocho años, con la excusa de que lo quería Lambán". Azcón ha rechazado las declaraciones de su exvicepresidente primero, porque "hay límites en política y lo que acaba de hacer es indigno". "Sabe perfectamente que no tiene nada que ver con el día que yo deje de ser presidente y sabe que es por el estado de salud del señor Lambán", ha recordado Azcón.
