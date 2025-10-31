Azcón viaja al corazón de los centros de datos en EEUU: esta es su agenda en Virginia

El Gobierno de Aragón sigue volcado con que la comunidad autónoma se convierta en un polo clave del desarrollo industrial y tecnológico de España, mirándose en el espejo de Estados Unidos, donde el desarrollo de los centros de datos en estados como Virginia lleva varios años de adelanto a cualquier iniciativa de este tipo en España.

Con este objetivo, el presidente autonómico Jorge Azcón viajará la próxima semana a Estados Unidos, acompañado de varias empresas aragonesas y de representantes de la Universidad de Zaragoza, como su rectora, Rosa Bolea, para analizar el ecosistema que se conforma alrededor del desarrollo de los centros de datos en zonas en las que su implantación ha sido "un éxito" y replicarlo para aprovechar todas sus posibilidades en Aragón.

El líder del Ejecutivo estará en Virginia y Nueva York del 3 al 7 de noviembre.

La agenda del presidente en Virginia

Durante su estancia, el presidente aragonés tiene previsto mantener encuentros con gobiernos locales y estatales que cuentan con una amplia concentración de centros de datos, como el Condado de Loudon, y con Virginia Economic Development Partnership, la agencia estatal encargada de promover el desarrollo económico en el Estado de Virginia. En esta línea, se reunirá con la asociación patronal americana de esta industria –Data Center Coalition (DCC)-.

Asimismo, será uno de los ponentes del foro DCD Connect que se desarrollará los días 3 y 4 de noviembre en Leesburg (Virginia), interviniendo el martes en el panel La visión de la UE, ¿cómo está construyendo Aragón la Virginia de Europa?. Es la segunda vez que el presidente Azcón interviene en este encuentro internacional, en el cual participó en la edición que se desarrolló el pasado mes de mayo, en Madrid.

Aragón es una de las comunidades autónomas españolas en las que más desarrollos de centros de datos se están anunciando e instalando y que aspira a ser punta de lanza de un sector tecnológico de futuro, que implementa milmillonarias inversiones, a pesar de que no genere un volumen de empleo muy numeroso.

La comitiva aragonesa que visitará las empresas de EEUU

Azcón conocerá de primera mano las instalaciones de diferentes centros de datos, visitando infraestructuras que se encuentran en fase de operación y de construcción, conociendo las de empresas como Vantage, AWS, QTS y Microsoft, todas ellas con inversiones tecnológicas en la comunidad, y los ecosistemas desarrollados alrededor, como los programas de comunidades y los centros de formación.

Durante este viaje, el presidente del Gobierno de Aragón estará acompañado de la directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza, Francisco Javier Fabra; el presidente de la CEOE Aragón, Miguel Marzo; el CEO de Levitec, Agustín Lalaguna; el presidente del Clúster TECNARA y CEO de Integra Tecnología, Felix Gil; el director de Negocio en DXC, Jorge Calderón; el presidente del Clúster de Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín; el director de operaciones de Mariano López Navarro, José María Cester; y el director Ejecutivo de Hiberus Internacional, Marcos Latorre.

Dentro de los objetivos esenciales de este viaje está identificar los factores que han impulsado la consolidación de estos centros en zonas como Virginia, así como conocer todo el valor que estas inversiones aportan al desarrollo del territorio.

Además, el presidente expondrá la situación que está viviendo la comunidad con la llegada de inversiones milmillonarias que en 27 meses de legislatura han alcanzado los 50.000 millones de euros solo en tecnología.

Otra de las prioridades será conocer de primera mano los retos que han supuesto estas infraestructuras para anticiparse a las posibles demandas, sobre todo del mercado laboral y en materia de vivienda, sostenibilidad y energía. Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón quiere forjar alianzas para continuar desarrollando este ecosistema tecnológico en el territorio, "potenciando la creación de un ambiente digital sólido en la comunidad", señalan desde el Ejecutivo arag.