Baterías contra los apagones: Aragón capta 4,4 millones de fondos europeos para siete proyectos punteros

Los promotores aragoneses de energías renovables han logrado 4,4 millones de euros en ayudas europeas para desarrollar siete proyectos de almacenamiento energético en la comunidad. La comunidad autónoma ha duplicado la asignación inicial de 2,2 millones que tenía en la convocatoria lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para fomentar la instalación de plantas de baterías a fin de reforzar la red eléctrica y prevenir apagones como el sufrido el pasado mes de abril.

Los proyecto aragoneses ha sido además los que han obtenido una mayor puntuación técnica de todos los seleccionados en España en la resolución provisional publicada recientemente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con valoraciones que superan los 92 puntos sobre 100.

La Unión Europea financiará proyectos ubicados en Valdejalón, Muel, Grisel y varias plantas industriales de las provincias de Zaragoza y Teruel, todos ellos vinculados a parques o instalaciones de generación limpia. Entre los proyectos más destacados figuran Valdejalón II, con una ayuda de 317.340 euros; Los Monteros, con 394.912 euros; y Faveker N1, con 359.377 euros. Todos ellos se centran en almacenamiento híbrido de energía renovable, es decir, baterías asociadas directamente a plantas solares o eólicas.

A estas iniciativas se suman otros cuatro proyectos en Fuendejalón o Pedrola que, en conjunto, movilizarán más de 11 millones de inversión privada y una potencia total superior a los 20 megavatios.

Apenas el 0,5% del total de ayudas en España

A pesar de ello y de ser uno de los territorios líderes en instalaciones renovables, la cuantía total de ayudas que recibirá Aragón apenas supone el 0,5% de los 840 millones repartidos entre 147 proyectos de toda España por el ministerio que dirige Sara Aagesen, un 20% más del presupuesto inicial. El programa moviliza 2,4 gigavatios de nueva capacidad de almacenamiento en el conjunto del Estado.

La comunidad queda relegada estar catalogada entre las regiones más desarrolladas dentro del mapa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del que proviene el dinero. El programa establece diferentes intensidades máximas de ayuda en función del nivel de desarrollo económico de cada territorio, de acuerdo con los reglamentos europeos de cohesión. Así, mientras que regiones en transición o menos desarrolladas pueden financiar hasta el 80% del coste subvencionable, en las más avanzadas -como Aragón- el porcentaje es sensiblemente inferior.

Por número de proyectos, Andalucía encabeza la lista con 39 iniciativas, seguida de Cataluña (17), Comunidad Valenciana (14), Castilla-La Mancha (11), Extremadura (11) y Galicia (10). Aragón se sitúa entre los territorios que menos fondos recibe en esta convocatoria, aunque logra un mayor rendimiento técnico y financiero, al duplicar su dotación inicial.

Según explicó el IDAE a este diario, el incremento de fondos asignados a Aragón responde al sistema de rondas de asignación contemplado en las bases de la convocatoria. En la tercera ronda, los proyectos mejor puntuados de cada zona compiten por los presupuestos no adjudicados en otras comunidades del mismo nivel de desarrollo.

Fase provisional y posibles cambios

Desde el IDAE subrayan que la actual resolución tiene carácter provisional. El complejo reparto territorial de los fondos Feder y el elevado número de solicitudes —1.750 en total, de las que 143 han sido preseleccionadas— podría provocar modificaciones tras el periodo de alegaciones. “No es un tecnicismo: en esta convocatoria pueden producirse cambios sustanciales entre la resolución provisional y la definitiva”, advierten.

Está previsto que la resolución definitiva se apruebe antes de final de año, momento en que los beneficiarios podrán solicitar anticipos de hasta el 100% de la ayuda concedida.

Impulso a la red eléctrica

Fuentes del sector explican que estos sistemas de almacenamiento refuerzan la red eléctrica y permiten equilibrar la generación y el consumo, actuando incluso como mecanismo de prevención de apagones en situaciones de tensión del sistema. El almacenamiento aporta estabilidad, mejora la gestión de la energía renovable y contribuye a reducir el precio de la electricidad en horas punta.

El ministerio considera que este impulso al desarrollo del almacenamiento energético contribuirá a hacer el sistema más flexible, robusto y resiliente. Con la implantación de baterías en los parques solares y eólicos, se logrará una mayor penetración de las energías renovables en el mix eléctrico español y una menor dependencia de los combustibles fósiles, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del Plan REPowerEU.

Ejecución hasta 2029

El programa establece un plazo máximo de 36 meses desde la concesión de la ayuda para ejecutar los proyectos, que deberán estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. El dinero procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y forma parte del programa PINALM, destinado a apoyar proyectos de almacenamiento híbrido, independientes (stand-alone), térmico o de bombeo reversible.

Esta línea de incentivos se suma a los 730 millones de euros ya canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y busca además reforzar el tejido industrial europeo del almacenamiento, desde la fabricación de baterías hasta los sistemas de control y mantenimiento.