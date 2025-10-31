¿Cuánto cobra, o debería cobrar, una empleada de hogar en Zaragoza?

El salario mínimo de las empleadas del hogar en 2025 está fijado en 9,26 euros por cada hora trabajada, según el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, que regula el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta cifra marca la cantidad mínima que deben percibir las trabajadoras domésticas que cobran por horas, una situación muy habitual en tareas de limpieza, cocina o cuidados.

En el caso de las empleadas con contrato mensual, el sueldo mínimo se establece en 1.184 euros brutos al mes (o 39,47 euros al día). Para quienes trabajan media jornada, la cifra se reduce a unos 642 euros mensuales, y las que solo trabajan cinco horas a la semana, por ejemplo, perciben alrededor de 153 euros al mes.

El decreto también aclara que el salario en especie (por ejemplo, alojamiento o manutención) no puede sustituir ni reducir la parte en dinero que corresponde a la trabajadora.

Un sector esencial pero precario

Aunque el SMI se aplica a todos los sectores por igual, los sindicatos han advertido en alguna ocasión que en el empleo del hogar todavía se incumple con frecuencia. Muchas trabajadoras no están dadas de alta o no cobran el mínimo legal, especialmente las internas, que en ocasiones no perciben todas las horas de presencia ni disfrutan del descanso semanal obligatorio. "No se les paga la totalidad de las horas de presencia. En muchos casos solo perciben el salario mínimo”, explica Natividad Cyres, secretaria de Comunicación de CC. OO. del Hábitat Aragón.

En Aragón, el sector agrupa a miles de mujeres, en su mayoría extranjeras, que reclaman una mayor vigilancia y protección. La reforma laboral de 2022 supuso un avance al reconocer el derecho al desempleo a las empleadas del hogar, pero el sector continúa siendo uno de los más precarizados y envejecidos. Los sindicatos insisten en que dignificar los salarios, reforzar la inspección y regularizar el empleo doméstico son pasos clave para garantizar su futuro.