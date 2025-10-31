Ecomputer duplica la facturación y aumenta un 25% la plantilla gracias al Kit Digital

La empresa oscense Ecomputer, homologada como agente digitalizador del programa Kit Digital del Gobierno de España, ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el último año. La compañía ha entregado más de 20.000 ordenadores a pymes y autónomos de todo el país, lo que le ha permitido reforzar su estructura tecnológica, ampliar su plantilla hasta las 150 personas -un incremento del 25% respecto a 2024- y prever una facturación cercana a los 40 millones de euros, casi el doble que en el ejercicio anterior.

Este éxito ha consolidado a Ecomputer como uno de los principales agentes digitalizadores a nivel nacional en el programa Kit Digital, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La empresa se consolida así como referente en transformación digital de pymes y autónomos a nivel nacional, además de ser una de las empresas tecnológicas con mayor crecimiento del país. Así lo han destacado este viernes los responsable de la firma altoaragonesa en un encuentro con los medios de comunicación, donde han dado a conocer los existosos resultados conseguidos.

Convención anual en Walqa y nuevas tiendas

Ecomputer celebrará este sábado su convención anual en la sede central del Parque Tecnológico Walqa (Huesca), un edificio de 1.800 metros cuadrados donde se centralizan administración, comercial y logística, con un flujo diario de 600 productos.

El evento servirá para compartir los logros de la empresa con su equipo, franquiciados y fabricantes. Intervendrán representantes de algunos de los principales productores con los que trabaja como Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Intel, Lenovo, Microsoft, Samsung, o Sophos.

De cara al futuro, Ecomputer planea abrir varias tiendas nuevas en 2026. Este año ha adquirido un edificio en el Coso Bajo 7 de Huesca por 1,8 millones de euros, con 180 m², para trasladar su tienda especializada en Apple. La inauguración, prevista para finales de 2025, preservará la fachada de 1890 y restos de muralla medieval.

Hitos y crecimiento en 31 años de trayectoria

Fundada en 1994 como un pequeño comercio local en Huesca, Ecomputer ha evolucionado en 31 años hasta convertirse en un grupo diversificado con presencia nacional. Actualmente opera 21 tiendas (10 propias y 11 franquicias), ofrece más de 20.000 referencias de productos tecnológicos –como ordenadores, impresoras, tabletas, smartphones y accesorios– y presta servicios integrales como consultoría, hardware, soporte técnico, ciberseguridad, diseño web, software de gestión y telecomunicaciones.

Desde 2020, actúa como operador de fibra, móvil y centralitas. Su software propio, el ERP Pirineos (lanzado en 1999), y su división mayorista Next Distribución completan una oferta multiservicio.E

El crecimiento se enmarca en cuatro hitos clave de su trayectoria: la Operación Ratón del Gobierno de Aragón (2003), la Expo Zaragoza (2008), la pandemia (2020) y el Kit Digital (2022-2025). "Fundamos una pequeña tienda en 1994 con un amigo, con la intención de facilitar la tecnología a particulares y empresas. Seguimos trabajando por mejorar cada día y estamos orgullosos de lo conseguido gracias a nuestro excelente equipo, y de la relación de confianza con clientes y proveedores", explica Enrique Sampériz, fundador y director general de Ecomputer.

Valores y reconocimientos

Sampériz, acompañado en la presentación por Marta Anoro (directora de Administración) y Jorge Castán (director Comercial), resaltó el arraigo territorial de Ecomputer. "Seguimos siendo una empresa de Huesca y luchamos por generar riqueza y empleo en Aragón, además de crecer a nivel nacional".

La compañía figura desde hace dos años en el ranking de las 150 principales empresas tecnológicas de España (Revista Computing) y ha sido galardonada con el Premio Pyme del Año de Huesca 2024 por la Cámara de Comercio y Banco Santander.

Con un equipo de cerca de 150 profesionales en formación continua, participa en más de 200 eventos anuales y mantiene un compromiso social con entidades locales, culturales y deportivas.