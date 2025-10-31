Cuando la inclusión, la autonomía y la calidad de vida van de la mano

Hace 50 años, el colegio Los Pueyos dio vida a un proyecto nacido de la convicción de que todas las personas merecen las mismas oportunidades. Hoy, la Fundación Los Pueyos celebra medio siglo convertida en un referente en la atención a la discapacidad intelectual y en un símbolo de inclusión, crecimiento y humanidad compartida. Una emotiva gala celebrada esta semana en el Palacio de Congresos de Zaragoza con la asistencia de casi 800 personas sirvió para reconocer la labor de las familias, profesionales y usuarios que han hecho posible su crecimiento y apuesta firme por la inclusión.

La Fundación Los Pueyos ofrece atención integral a niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad psíquica, física o sensorial. Su misión se inspira en dos corrientes complementarias. Hay un enfoque humano donde las personas son el motor generador de esfuerzo, superación, diálogo y comprimiso. Pero también hay un riguroso método transdisciplinar por parte de un equipo profesional cualificado y comprometido.

Responsables de la fundación y representantes de las instituciones en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza. / Jaime Oriz

Los Pueyos ofrece servicios dirigidos a los usuarios en sus centros especializados, pero también apoyo y orientación a las familias y cuida a sus profesionales con formación continua y programas de mejora del desempeño laboral. Asimismo desarrolla proyectos abiertos a la sociedad con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades bajo una premisa clara: "la igualdad no consiste en ser iguales, sino en reconocer que todos somos diferentes pero merecemos las mismas oportunidades".

Desde su creación en 1975 con el colegio, la Fundación Los Pueyos ha mantenido un objetivo común: aumentar la calidad de vida de las personas a través de la optimización de sus niveles de autonomía, inclusión y autoestima. A lo largo de estos 50 años, la entidad ha crecido hasta convertirse en una referencia en la atención integral a personas con discapacidad intelectual y transtornos del neurodesarrollo, manteniendo siempre su esencia: el acompañamiento personalizado y la mejora constante de la calidad de vida.

"Nuestra línea de la vida la han ido marcando las necesidades de las personas a las que atendemos y sus familias", detaca Berta Guerrero, directora de Los Pueyos. "Nuestra mayor motivación de crecimiento ha sido dar respuesta a estas necesidades y brindar los apoyos óptimos para potenciar la autonomía y la satisfacción vital de las personas con discapacidad intelectual y también casos con alteraciones de conducta".

La Fundación Los Pueyos trabaja para ser referente en innovación y excelencia en la atención prestada a la discapacidad, siempre dirigida a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas

El Espacio AZ de Los Pueyos es un centro de ocio y alojamiento inclusivo. / Fundación Los Pueyos

Modelo de trabajo y servicios especilizados

El trabajo de la Fundación Los Pueyos se basa en el Modelo de Apoyo Conductual Positivo, que promueve un acompañamiento individualizado y una atención centrada en la persona. Los Pueyos dispone de centros y servicios para todas las etapas evolutivas. En la etapa infantil dispone de un colegio de Educación Especial y una Unidad de Desarrollo Infantil, además de proyectos educativos como el campus inclusivo.

Para la etapa adulta, la fundación gestiona centros diurnos, unidades de vida independiente como recurso de vivienda y dos centros especiales de empleo que fomentan la inclusión laboral. Además, en su apuesta por la innovación, la entidad cuenta con el Espacio AZ, centro de ocio y alojamiento inclusivo ubicado en Novallas, o su centro sanitario con servicio de hidroterapia, que ofrece servicios de prevención y rehabilitación física y psicológica".

"La atención integral a nuestros usuarios en sus distintas etapas evolutivas es nuestro principal objetivo", señala Guerrero. "La clave está en poner en el centro de todas nuestras acciones a las personas y sus familias, desde valores de justicia y compromiso social".

Crecimiento, impacto y futuro Los Pueyos forma parte del movimiento asociativo Plena Inclusión Aragón y cuenta con una estructura que abarca 9 áreas de actuación : educación infantil y juvenil, desarrollo infantil, formación, empleo, vida independiente, ocio inclusivo, atención sanitaria, rehabilitación, y apoyo familiar.

, y genera un impacto social que supera los . Hoy, el colegio de Educación Especial Los Pueyos cuenta con 48 escolares de entre 3 y 21 años y es centro homologado por el Inaem para la certificación profesional y la formación en competencias específicas en discapacidad.

Una gala homenaje

Esta semana, el Palacio de Congresos de Zaragoza acogió una emotiva gala para celebrar el 50º aniversario de la Fundación Los Pueyos, que reunió a familias, profesionales, voluntarios, representantes institucionales y entidades colaboradoras. Durante el acto se proyectaron vídeos conmemorativos y se rindió homenaje a las familias -auténtico pilar de su labor-, profesionales y personas con discapacidad intelectual que, durante cinco décadas, han formado parte de la historia de la fundación.

Carlos Guerrero, presidente de la Fundación Los Pueyos, recordó los inicios de la entidad y destacó "el compromiso humano y profesional que ha hecho posible que hoy Los Pueyos sea un referente en inclusión y atención a la discapacidad intelectual en Aragón". Por su parte, su directora general, Berta Guerrero, subrayó que "celebramos medio siglo de trabajo compartido, de aprendizaje mutuo y de crecimiento junto a las personas con discapacidad intelectual y sus familias".

Las consejeras de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y de Educación, Tomasa Hernández, asistieron al evento de la fundación, que reconoció el apoyo de la administración autonómica junto a otras personalidades. También acudieron otros representantes como Ángel Val, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; Luis Mariano Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional; Manuel Corbera, director general de Salud Mental; Noelia Herrero, subdelegada del Gobierno en Zaragoza; Mercedes Trébol, diputada de Bienestar Social de la DPZ; o Pilar Cortés, concejala delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Casi 800 personas asistieron a la gala del 50º aniversario de la Fundación Los Pueyos. / Jaime Oriz

En representación de la comunidad de Los Pueyos subieron al escenario Daniela Íñigo, del Proyecto de Vida Independiente, y Jesús Nieto, trabajador del Centro Especial de Empleo, quienes simbolizaron el valor humano y el espíritu de superación que caracterizan a la entidad. Uno de los momentos más inspiradores lo protagonizó Hand Solo, creador reconocido internacionalmente, colaborador de la NASA y poseedor de un Récord Guinness por haber diseñado su propia prótesis de brazo con piezas de Lego. En su ponencia motivacional compartió su experiencia vital y su filosofía.

Reconocimientos y una mirada hacia adelante

Durante sus 50 años de vida, el trabajo de la Fundación Los Pueyos ha sido reconocido con galardones como la Medalla de Oro de Santa Isabel de Aragón, el Premio Solidario ONCE Aragón, la Medalla de la Universidad de Zaragoza, el Premio Zinkers 2024 de Fundación Repsol o el Premio del Público de la XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza. Desde 2019, la entidad ha renovado cada año el Sello Responsabilidad Social de Aragón.

Cincuenta años lleva la Fundación Los Pueyos acompañando vidas y sembrando inclusión. En su 50 aniversario, la entidad ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la promoción de la cultura inclusiva y la igualdad de oportunidades. Ahora mira al futuro con la misma ilusión, entrega y vocación que en sus orígenes: la de construir una sociedad más justa, inclusiva y humana para todos.

"Hemos llegado al 2025 fuertes, firmes y orgullosos de ser una entidad sólida, que mantiene sus valores y su visión de futuro, y que reconoce el valor de sus profesionales, de sus familias y, por supuesto, de todas las personas con discapacidad intelectual que dirigen el día a día", concluye Berta Guerrero, directora de Fundación Los Pueyos.

El colegio de Educación Especial Los Pueyos cuenta con 48 escolares de entre 3 y 21 años. / Fundación Los Pueyos.