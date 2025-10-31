La hucha de los aragoneses: la mitad no ahorra más de 100 euros al mes pero en total suman más de 41.300 millones

Los depósitos bancarios aragoneses llevan dos años en máximos históricos. Esto es, las entidades financieras guardan 41.378 millones de euros, según los datos del Banco de España correspondientes al segundo trimestre del año. De forma paralela, el patrimonio en planes de pensiones en Aragón ha crecido un 9,2% a lo largo del pasado año, hasta alcanzar los 4.295 millones de euros. Sin embargo, en la calle la situación no tiene un reflejo directo: seis de cada diez aragoneses afirman, según un informe de la empresa Rastreator, que llegan a fin de mes "recortando en gastos básicos y sin poder afrontar imprevistos".

Así las cosas, el análisis de los datos macroeconómicos parece no corresponderse con la lectura micro de la gestión familiar. El 52% de la población reconoce haber pospuesto decisiones importantes debido a la reducción de su poder adquisitivo y manifiestan que los ingresos se van en alimentación, la factura de la luz y gas y el combustible.

Con motivo del día internacional del ahorro, el informe Capacidad de ahorro de los españoles en 2025 constata que el incremento del coste de vida ha reducido notablemente la capacidad de ahorro de muchos hogares aragoneses durante estos últimos años. De hecho, afirman que en la mitad de las casas aseguran que no son capaces de guardar más de 100 euros al mes, de los cuales la mitad no puede ahorrar nada.

"Cuando vemos los datos de depósitos del Banco de España o los de exceso de ahorro de los hogares que publica el INE nos encontramos cifras muy positivas, pero no hay que olvidar que son agregados de toda la economía que no tienen en cuenta la desigualdad de ingresos ni la distribución del propio ahorro", explica el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez Morando.

De este modo, recuerda que en los últimos años, se está produciendo "cierta desigualdad generacional" que condiciona la lectura de las cifras. "Los ingresos se han comportado mejor para las cohortes de más edad que para los jóvenes, que han sufrido años de elevado desempleo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y han visto retrasada su edad de incorporación al mercado laboral, de forma que se ha reducido su capacidad de generar ingresos y ahorro", explica.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Bandrés, también considera que entre las causas que lo explican estas diferentes visiones "ocupa un lugar destacado la percepción de una mayor incertidumbre sobre los ingresos futuros o la acumulación de ahorro para inversiones posteriores, por ejemplo en vivienda".

El responsable de finanzas e hipotecas de Rastreator, Sergio Carbajal, detalla que debido al aumento de los precios y el coste de los servicios el 77% de la población "se siente más preocupado por llegar a fin de mes que el año pasado", lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Bajos salarios

La preocupación por llegar a fin de mes no llega sólo por el incremento del coste de vida sino porque muchos aragoneses, concretamente el 64%, asegura que su salario no ha crecido al mismo ritmo, lo que ha reducido notablemente su poder adquisitivo. Por ello, el 52% de la población reconoce haber pospuesto decisiones importantes debido a su situación económica actual entre las que encuentra la compra de un coche (17%), tener hijos (17%), comprar una vivienda (16%) o independizarse (10%).

Este cambio de planes de futuro ha hecho que cuatro de cada diez parejas hayan mantenido discusiones relacionadas con el dinero y el ahorro. Por ello, los expertos ofrecen algunos consejos. “Cambiar algunos hábitos y detectar qué gastos se pueden modificar para generar más ahorro es primordial para contar con un bolsillo que permita hacer frente a imprevistos y a conseguir otros objetivos económicos personales, aunque sea paulatinamente,” expresa Carbajal.

Por otro lado, uno de los principales motivos por los que la capacidad de ahorro de los aragoneses se ha reducido notablemente es por el encarecimiento de los precios en las necesidades básicas del hogar. El gasto al que más dinero dedican los hogares, dejando a un lado el coste del alquiler o la cuota de la hipoteca, es a la alimentación (82%), seguido de la factura de la luz y gas (75%) y el combustible (30%).

En el día internacional del ahorro también se han difundido nuevas estadísticas sobre el destino de las remesas en la comunidad. Según el último estudio de Funcas, se está produciendo "un cambio significativo" en la forma en que las familias españolas canalizan su ahorro financiero. Si bien los depósitos bancarios siguen siendo la primera opción de los hogares, el pasado año la inversión directa en activos financieros (acciones, bonos o similar) alcanzó "un récord histórico" situándose en segundo lugar impulsado por un entorno de tipos de interés más estables y una mayor disposición de los hogares a buscar rentabilidad.

Así, según Bandrés, "la ya lejana crisis financiera iniciada en 2008 y la crisis provocada por la pandemia han alterado los hábitos de los hogares en la proporción de su renta destinada al ahorro, aumentando la propensión a ahorrar por encima del 12% de la renta disponible".