El IAF impulsa una nueva forma de hacer empresa en Aragón

Gestionar bien una empresa no depende del volumen de la organización, sino de la capacidad de instaurar métodos de trabajo estables, flexibles y capaces de sostener el cambio. En un entorno económico que cambia a gran velocidad, donde los mercados se transforman al mismo ritmo que las expectativas de los clientes, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan al reto de ser más ágiles, innovadoras y sostenibles sin perder eficiencia. Con estas premisas, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha desarrollado un nuevo modelo de gestión empresarial propio, diseñado para ayudar a las empresas aragonesas a reforzar su competitividad y afrontar con éxito los desafíos del presente y del futuro.

El nuevo modelo se presentará oficialmente el próximo jueves 13 de noviembre, en el marco de Aragón Business Summit 2025, que se celebrará a partir de las 9:30 horas en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

Un modelo hecho en y para Aragón

Durante muchos años, el IAF ha apoyado a las empresas que usan modelos de gestión para mejorar su competitividad, trabajando con el Modelo EFQM, orientado a la mejora continua y la calidad. Se trata de un modelo referente a nivel global, con el que cientos de empresas aragonesas han podido dar un salto cualitativo.

Sin embargo, en esta nueva etapa, el IAF busca mejorar la competitividad de las empresas impulsando un modelo propio diseñado específicamente para las pymes aragonesas. Esta necesidad nace de la realidad de las empresas de la comunidad, en las que los modelos de gestión están poco extendidos y en las que existen grandes diferencias en cuanto a la implantación de tecnologías e innovación en función del sector y del tamaño de la empresa.

Además, debido a las particularidades territoriales de la comunidad autónoma, existe una gran dispersión que no siempre permite un acceso fácil a este tipo de servicios. “Necesitábamos un modelo que se adaptase al entorno cambiante en el que nos movemos, así como a la realidad de las empresas aragonesas. Tenía que ser práctico, orientado a pymes de cualquier sector e incorporar innovación y tecnología”, explica Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento.

Así, tras más de un año de trabajo, el IAF ha desarrollado un modelo de gestión propio, sencillo, sólido y versátil, pero también integral e innovador. Posteriormente, tras la definición del marco de trabajo, se puso en marcha un consejo asesor, formado por profesionales representativos de empresas, agrupaciones y otras entidades del mundo de la innovación y la economía, de dentro y fuera de Aragón. Finalmente, el modelo ha sido testeado en empresas reales.

La nueva herramienta creada por el IAF se presentará el 13 de noviembre en Aragón Business Summit. / IAF

Pensado para las pymes, con mentalidad global

Este nuevo modelo incorpora la innovación y la tecnología como elementos imprescindibles, y constituye una herramienta adaptable a cualquier tipo de empresa, sin importar su sector o nivel de madurez. Ofrece a las organizaciones una visión completa de su funcionamiento, ayudándolas a analizar cómo trabajan, y a determinar qué tareas realizan y cuáles no, para establecer cuáles son importantes y que se pongan en marcha aquellas que vayan a tener un impacto positivo en la organización.

Un modelo con cuatro dimensiones Para ofrecer una visión integral, el modelo se articula en cuatro dimensiones fundamentales que reflejan las distintas áreas de una empresa: Estrategia y Gobernanza , centrada en el propósito, la visión y el liderazgo, impulsa la cultura corporativa y la coherencia estratégica.

, centrada en el propósito, la visión y el liderazgo, impulsa la cultura corporativa y la coherencia estratégica. Operaciones y Clientes , centrada en ventas, marketing, gestión comercial y operaciones, poniendo el foco en la eficiencia y la satisfacción del cliente.

, centrada en ventas, marketing, gestión comercial y operaciones, poniendo el foco en la eficiencia y la satisfacción del cliente. Recursos y Talento , que engloba finanzas, gestión de personas y sostenibilidad, garantizando una base sólida para el crecimiento.

, que engloba finanzas, gestión de personas y sostenibilidad, garantizando una base sólida para el crecimiento. Transformación e Innovación, que integra innovación, tecnología e I+D como motores del cambio y la competitividad futura.

Todo ello permite una mayor eficiencia, productividad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado. “Además, su estructura, basada en cuatro dimensiones, permite que las empresas vean su gestión como un sistema coherente, en lugar de actuar por departamentos aislados”, explica Daniel Rey.

Una forma de gestión más práctica y cercana

El modelo establece dos niveles diferentes de acceso: un modelo de gestión completo, para empresas que ya cuentan con experiencias anteriores en modelos de gestión; y una versión simplificada para empresas de tamaño más reducido o con poca o ninguna experiencia en este tipo de procesos. “Está diseñado para que cualquier empresa, tenga o no experiencia previa, pueda beneficiarse de él, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Desde una pequeña empresa familiar gestionada de forma personalista y que nunca ha trabajado con herramientas de planificación hasta una empresa en expansión, que verá en este nuevo modelo una forma de integrar y simplificar sus sistemas de gestión bajo un marco común”, subraya el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento.

Por otro lado, el IAF ha desarrollado dos herramientas de autodiagnóstico, una de iniciación y otra avanzada, que permiten a las empresas evaluar su situación y diseñar planes de mejora personalizados. Estas herramientas se han testado con empresas reales, lo que ha permitido ajustarlas para que su uso sea ágil e intuitivo.

Con este nuevo modelo, el Instituto Aragonés de Fomento no solo lanza una herramienta: impulsa una forma de gestión más práctica y cercana, reafirmando su compromiso con la competitividad y la innovación del tejido empresarial aragonés.

La importancia de los modelos de gestión

La importancia de los modelos de gestión, como el nuevo modelo propio del IAF, es que ayudan a las empresas a definir y comunicar claramente su visión, misión, valores y objetivos estratégicos. Además, aseguran que las actividades de todos los departamentos y niveles estén alineadas, optimizando la eficiencia y la productividad de la organización.

“Son una forma de mejorar los negocio desde dentro. No son obligatorios para ninguna empresa, pero ayudan a entender qué se hace bien y qué se puede mejorar, y con ello ser capaz de seguir generando valor y aumentar la esperanza de vida de la empresa”, afirma Daniel Rey.

Por otro lado, facilitan la asignación y el uso eficiente de recursos tanto humanos como financieros y materiales, y fortalecen la cultura organizacional. Al involucrar a todo el personal de la empresa, promueven una cultura de responsabilidad, colaboración y compromiso entre los empleados, orientándolos hacia las metas corporativas.

Aragón Business Summit 2025, una cita de referencia

A partir de la presentación oficial del próximo 13 de noviembre en Aragón Business Summit 2025, el IAF ofrecerá apoyo a todas las empresas que quieran implantar el nuevo modelo de gestión, tanto a través de programas de formación y mentorías, como mediante las herramientas digitales de autodiagnóstico que se han desarrollado. Para asistir a la presentación es necesario inscribirse gratuitamente a través de www.iaf.es.

El evento, referente en el ecosistema empresarial aragonés, contará este año con un nuevo formato más interactivo y un área de networking. El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá esta inmersión profesional con más de una docena de intervenciones entre ponencias, diálogos y paneles de experiencias. Todo con el objetivo de que los asistentes puedan intercambiar puntos de vista y potenciar su red de contactos, de la mano de intervenciones de expertos de primer nivel estructuradas en cuatro bloques que coinciden con las 4 dimensiones del nuevo modelo de gestión: Estrategia y Gobernanza, Operaciones y Clientes, Recursos y Talento y Transformación e Innovación.

En la jornada, que se desarrollará a lo largo de la mañana y tarde, participarán representantes nacionales e internacionales de organizaciones como la Universidad Complutense de Madrid, Equimodal, TransformAcción, Ñaming, Fútbol Emotion, Circe, o Pleias, entre muchas otras, así como periodistas especializados en economía y finanzas.

“Este año la enfocamos como una jornada de trabajo en grupo. El enfoque es puramente técnico y se ha buscado a ponentes que son referentes en sus áreas de conocimiento y de los que se puede aprender mucho”, concluye Daniel Rey.