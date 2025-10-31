Irene Montero, en Zaragoza: "La crisis interna de la izquierda es fruto de la voluntad del PSOE"

Irene Montero, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, ha presentado este viernes en Zaragoza Algo habremos hecho, el libro en el que relata su experiencia dentro del Gobierno de España entre 2019 y 2023. La política madrileña ha estado acompañada por dos zaragozanas bien reconocidas por en la capital aragonesa, como la cineasta Paula Ortiz y la periodista Cristina Fallarás. Más de 300 personas, y decenas que no han podido por llenarse el aforo, han arropado a la líder podemista en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Una presentación cargada de simbolismo, sin mensajes a la unidad de la izquierda, pero sí con críticas al bipartidismo y a la influencia de las fuerzas conservadoras en el desarrollo de la democracia en España.

Montero ha reivindicado que el 15M, el movimiento social del que nació Podemos, provocó "una pulsión democrática fuerte y auténtica que aún existe en las ciudades y en los pueblos". Nacida a finales de los años 80, la eurodiputada de la formación morada ha lamentado que su generación "vive con todas las promesas hechas a la generación anterior" y percibe que "están rotas". "El esforzarse y mejorar era mentira y el silencio y el no meterse en política que habían exigido con amenazas a nuestras madres y abuelos no había servido", ha censurado Montero.

"El 15M muestra ya que el feminismo es la primera línea para defender la democracia", ha asegurado la representante de Podemos, que ha destacado que en los albores del movimiento "las mujeres acudían a las reuniones de los afectados por la hipoteca o en defensa de la vivienda": "Pocas veces he sentido en política lo que se veía dentro de esos movimientos".