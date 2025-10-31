El ministro Urtasun defiende la "profesionalidad exquisita" de los técnicos del MNAC con las obras de Sijena

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este viernes la "profesionalidad exquisita y el trabajo impecable" de los técnicos del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) en la conservación de las pinturas de Sijena.

En declaraciones a los medios en Barcelona, ha asegurado que no le ha gustado nada que "algún responsable del Gobierno de Aragón" cuestionase el trabajo de conservación de los técnicos del MNAC y ha considerado fuera de lugar las críticas, cuando se denunció la presencia de colillas de cigarros en el entorno de las obras.

"Si las pinturas se conservan en el buen estado en el que están, es gracias al trabajo que ha hecho el MNAC", ha subrayado Urtasun. Urtasun ha afirmado que los técnicos de todas las administraciones deben trabajar de la mano para ver "cuál es el próximo paso" en la cuestión de Sijena y ha considerado que no tiene sentido que cada administración haga informes por su lado con conclusiones potencialmente diferentes.

El ministro ha dicho que los técnicos deben trabajar "juntos y llegar a un consenso" y que en ese sentido el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) están a disposición del patronato del MNAC para lo que necesite.

Ernest Urtasun ha añadido que el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha pedido por carta en los últimos días una reunión del patronato del MNAC.