¿Está de moda o en decadencia el 'seguro de los muertos'?

Más de 470.000 aragoneses tienen cubierto su sepelio mediante un seguro de decesos. La provincia de Zaragoza lidera la comunidad aragonesa, con 386.305 asegurados, lo que supone el 39,1 % de su población, seguida por Huesca (48.032) y Teruel (26.808). El seguro de los muertos sigue siendo uno de los pilares del mercado asegurador español, profundamente arraigado en la cultura familiar.

En Aragón, la tendencia se mantiene estable, con un ligero incremento en los últimos años: en 2021 había 382.256 personas aseguradas en Zaragoza, 46.470 en Huesca y 26.951 en Teruel. Solo esta última provincia ha registrado un leve descenso.

En el conjunto de España, el 46 % de los ciudadanos (22,3 millones de personas) cuenta con este tipo de cobertura, según los últimos datos que maneja Unespa, la asociación que representa al seguro en España.

Los agentes de seguros consultados por este diario confirman que el sector vive un proceso de transformación para atraer a nuevos perfiles. Aunque tradicionalmente se asociaba a familias y personas de mayor edad, cada vez más jóvenes, solteros y clientes sin descendencia contratan pólizas que garantizan la gestión de su funeral. Las compañías reconocen, no obstante, que su principal reto sigue siendo convencer al público joven, poco predispuesto a planificar un gasto vinculado a la muerte.

Para ello, las aseguradoras están apostando por productos más flexibles, digitales y personalizables, con primas más bajas y contratación ‘online’. También proliferan las pólizas ‘low cost’, que pueden partir de 15 o 20 euros anuales, según la edad y los servicios incluidos. Este tipo de seguros permiten elegir solo las coberturas esenciales y añadir otras opcionales, ajustando el precio final.

“El sector de decesos vive una transformación para captar a un cliente más joven, con productos asequibles, digitales y personalizados”, explican desde las compañías aseguradoras.

El tipo de hogar condiciona

Uno de cada tres hogares aragoneses cuenta con un seguro de decesos, pero el perfil de quienes contratan este tipo de pólizas está cambiando. Los mayores de 65 años siguen siendo los más previsores, mientras que los treintañeros apenas recurren a esta cobertura.

El seguro de decesos está muy presente en Aragón, aunque su peso varía mucho según el tipo de hogar. Los datos del sector muestran que los formados por una sola persona mayor de 65 años son los que más apuestan por esta protección: más de un 35 % de ellos tiene contratada una póliza para cubrir los gastos y gestiones del fallecimiento, según Unespa.

También es alta la presencia de estos seguros entre las parejas sin hijos mayores de 65 años, donde la penetración roza el 34 %, o entre los padres o madres que viven solos con hijos adultos, con cifras similares. En cambio, en los hogares jóvenes la previsión baja notablemente: apenas uno de cada cuatro matrimonios con hijos menores de 16 años cuenta con un seguro de decesos, y el porcentaje cae aún más en las parejas con tres o más hijos pequeños, donde no llega al 20 %.

La fotografía general muestra que las familias con personas mayores son las más concienciadas con la planificación del final de la vida, mientras que los hogares jóvenes tienden a relegar este tipo de decisiones. Los expertos lo atribuyen a un cambio generacional: las nuevas familias priorizan otros seguros, como los de salud o vivienda, y no perciben el deceso como una necesidad inmediata.

En términos globales, los hogares más tradicionales con parejas sin hijos o con hijos adultos concentran más del 60 % de las pólizas activas en Aragón. Los hogares unipersonales jóvenes, en cambio, apenas suponen un 2 % del total.

Aunque contratar un seguro de decesos es, en muchos casos, una cuestión cultural o heredada, el sector observa un lento pero constante rejuvenecimiento del perfil del cliente. La previsión, poco a poco, empieza a colarse también entre las nuevas generaciones.

Cuestión cultural

El seguro de decesos es, para muchas familias, una forma de prever y aliviar el impacto económico y emocional de un momento difícil. Aunque la muerte sigue siendo un tema tabú, se percibe un cambio cultural: los progenitores y personas de mediana edad se muestran más proclives a “dejar todo arreglado” antes de acabar en el cementerio no tanto por miedo, sino por responsabilidad.

Las diferencias entre provincias reflejan factores como la edad media, el nivel de renta o las tradiciones locales. Zaragoza, con mayor población y diversidad de perfiles, mantiene una contratación más alta; Huesca y Teruel, en cambio, siguen por debajo del promedio nacional.

En cualquier caso, el sector de los seguros afronta un desafío doble: mantener la confianza de los mayores y atraer a una generación joven que se preocupa más por el presente que por lo inevitable.

El seguro de decesos es una de las pólizas más arraigadas en Aragón, aunque su presencia varía mucho según la edad y la estructura del hogar. Los datos del sector confirman que la previsión crece con los años y es más habitual en los hogares donde hay personas mayores.

El objetivo es que la previsión se abra paso entre los hogares más jóvenes, que vean en estas pólizas una forma de aliviar futuras cargas a sus familias y que el seguro de decesos sea sinónimo de previsión en Aragón.