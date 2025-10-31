Nueva polémica entre IU y la presidenta de las Cortes de Aragón: "¿Se droga?"

Nueva polémica en las Cortes de Aragón entre el diputado de Izquierda Unida y la presidenta de la institución, Marta Fernández, de Vox, después de que un micrófono abierto captara la frase de la presidenta preguntándose si "¿se droga?", justo después de la intervención del diputado Álvaro Sanz.

Al inicio del pleno de este jueves, Izquierda Unida Aragón ha denunciado la "falta de respeto institucional" mostrada por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), tras el comentario realizado durante la sesión plenaria del jueves, y el escándalo vuelve a salpicar a la Cámara aragonesa después del encontronazo entre Sanz y otro diputado de Vox, Fermín Civiac, hace apenas dos semanas, y a cuenta del holocausto nazi.

Este viernes, en el inicio del Pleno, Sanz ha exigido explicaciones y ha calificado el comportamiento de Fernández como una "indignidad mayúscula", recordando que "la dignidad de una institución como esta pasa necesariamente por un mínimo decoro en el ejercicio de las funciones". El diputado de Izquierda Unida considera "inadmisible" que la segunda autoridad de Aragón utilice expresiones ofensivas desde la presidencia de la Cámara, independientemente de a quién fueran dirigidas.

La presidenta de las Cortes ha tomado la palabra y ha explicado que se refería al caso Koldo. Fuentes cercanas a la presidenta Fernández han insistido en que "se trató de una conversación privada con el vicepresidente de la Cámara, donde en ningún momento se hablaba de las Cortes de Aragón ni de ninguno de sus diputados, se hablaba de la comisión de investigación del caso Koldo que se estaba celebrando en ese momento en el Senado".

Para IU, esta justificación "no hace sino agravar la situación, al evidenciar una falta de responsabilidad y de respeto hacia la institución que representa". "Cuando usted está sentada en esa silla, está presidiendo las Cortes de Aragón y no debe, en ningún caso, proferir las palabras que dijo", ha señalado Sanz.

Izquierda Unida Aragón anuncia que estudiará todas las vías posibles para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. "No vamos a permitir que se normalice la falta de respeto y el deterioro institucional en el Parlamento aragonés", ha concluido, emplazando al conjunto de grupos parlamentarios a un trabajo compartido para "acabar con este tipo de actitudes".