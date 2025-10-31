Este es el perfil del ahorrador en planes de pensiones: Aragón está en cabeza

Los aragoneses son los españoles que más ahorran recurriendo a la seguridad de los planes de pensiones. Así lo refleja el informe publicado esta semana por el observatorio Inverco, a partir del que traza un perfil del ahorrador en estos productos en la comunidad. Una opción que defienden desde las entidades bancarias, aunque siempre pensando en una inversión diversificada con asesoramiento personalizado.

Con motivo del día internacional del ahorro que se celebra este viernes, la entidad señala que el número de cuentas de partícipes en la comunidad aragonesa se situó, a finales del pasado año, en 283.007, lo que representa el 20,9% de la población de la comunidad. Se trata de la cifra más alta de toda España, muy por encima de la media nacional (15%). Por provincias, alcanza el 21,9% en el caso de Teruel.

Los expertos consideran que esta tendencia aragonesa, en un contexto en el que también están aumentando los depósitos bancarios, tiene que ver con el envejecimiento de la población. Con respecto al patrimonio medio por cuenta de partícipe, el pasado año se situó en 15.175 euros, lo que supone un crecimiento del 9,2%, también por encima de la media nacional (12.616 euros). "El aumento de la contratación de planes de pensiones puede responder a las dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social, pues dado el perfil demográfico de España parece poco probable que se mantengan las generosas prestaciones actuales para las próximas generaciones y esto lleva a que las familias quieran asegurarse unos ingresos cuando llegue la edad de jubilación", asegura el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez Morando.

De esta forma, el patrimonio en planes de pensiones en Aragón creció un 9,2% el pasado ejercicio hasta alcanzar los 4.295 millones de euros. De forma paralela los analistas también piden centrarse en la revalorización de estos productos en los últimos años, sobre todo por las rentabilidades positivas generadas.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Bandrés, indica que una parte importante del crecimiento es por la revalorización de los activos que sustentan los fondos de pensiones. "El problema es que la nueva regulación fiscal de las aportaciones a los planes individuales ha reducido las ventajas que de partida tenían el ahorro destinado a dichos planes, sin que haya podido sustituirse por los planes de pensiones de empleo, creo que ese cambio legislativo ha sido un error porque perjudica el ahorro a largo plazo", señala.

De este modo, lo que los aragoneses guardan en sus fondos para la jubilación supone el 4,7% del total nacional, mientras que la población de la comunidad solo representa el 2,8%, según las últimas cifras oficiales del INE. Por provincias, Zaragoza acumula un ahorro de 3.159 millones de euros en planes de pensiones, siendo así la cuarta provincia con más patrimonio de todo el país, mientras que Huesca concentra 701 millones de euros y Teruel, 434.

El ahorro acumulado en estas fórmulas de ahorro, medido sobre el PIB autonómico, se mantuvo en el 8,6% durante el pasado año, muy por encima de la media nacional (5,8%), y en el nivel más alto de toda España, junto con La Rioja.

Perfil dinámico

A la hora de valorar el modelo elegido por los aragoneses, desde el observatorio Inverco señalan que el 85,1% del patrimonio ahorrado se canaliza "a través de productos mixtos y de renta variable", siendo también el porcentaje más alto de España, solo por detrás de Cataluña y País Vasco.

Los analistas indican que a pesar del entorno de incertidumbre surgida en los dos últimos años, los planes para la jubilación han visto revalorizar sus carteras, con especialidad en aquellas con mayor peso de acciones, gracias a las notables rentabilidades aportadas por los mercados. En el extremo opuesto, la exposición a productos de renta fija se limita al 11,4%, ligeramente por debajo de la media nacional (12,6%) y el ahorro en productos garantizados alcanza el 3,5%.