Cada ramo, una historia de amor e inclusión

Si estás preparando tu enlace, la Floristería de Rey Ardid pone a tu disposición un servicio de arreglos florales personalizados, ideales para dar ese toque especial, lleno de color, aroma y significado a tus momentos más especiales. Cada composición se diseña con el objetivo de reflejar la esencia de quienes celebran, convirtiendo las flores en un lenguaje propio que transmite emociones y recuerdos.

El Centro Especial de Empleo de Fundación Rey Ardid combina la delicadeza del arte floral con un compromiso social que florece en cada ramo, arreglo o detalle que sale de su taller donde el trabajo artesanal se convierte también en una oportunidad laboral para personas con discapacidad. El valor añadido de cada creación va más allá de la estética: detrás de cada pétalo hay una historia de inclusión, esfuerzo y superación.

Su equipo elabora composiciones tanto en flor natural como en flor preservada, abarcando desde arte funerario hasta proyectos decorativos, regalos y encargos personalizados. En los últimos años, además, se han adentrado en el mundo de las bodas, participando en la Feria Nupzial y ofreciendo un amplio abanico de servicios para un día tan especial: ramos de novia, prendidos, decoraciones de iglesias, fincas, restaurantes y vehículos, todo diseñado a medida y con mimo según los gustos de cada pareja.

En la Floristería de Rey Ardid convierten las flores en un lenguaje propio que transmite emociones y recuerdos. / Rey Ardid

Ramos de novia en 'arete' para marcar tendencia

Entre sus propuestas más originales destacan las “minipilis”, unos pequeños imanes o broches en flor preservada que triunfan como detalle o recuerdo entre los invitados. También realizan réplicas de ramos, cuadros florales y vírgenes, siempre con un estilo cuidado y artesanal. Este año han presentado en Nupzial un nuevo modelo de ramo tipo “arete”, pensado para llevar como bolso y marcar tendencia entre las novias más creativas.

Comprar en Floristería Rey Ardid significa apostar por la inclusión, ya que todas las personas que trabajan en el taller forman parte de un proyecto de inserción sociolaboral.

Con la próxima apertura de una nueva tienda junto al Mercado Central, la entidad busca generar más empleo para quienes más lo necesitan.