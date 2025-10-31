Sabor y naturaleza crean una experiencia única

La Junquera es un espacio multiocio único en Zaragoza, donde la tradición y el sabor se unen para crear experiencias inolvidables. Con más de 85 años de historia, este emblemático rincón gastronómico está concebido para disfrutar de celebraciones familiares, reuniones y eventos empresariales en un entorno natural privilegiado. David Burillo representa la cuarta generación.

Dispone de siete salones privados, luminosos y acogedores, con capacidad desde 30 hasta 100 comensales. Son espacios versátiles, ideales para bodas reducidas, cumpleaños, comuniones o encuentros especiales. Cada salón está cuidadosamente diseñado para garantizar un ambiente íntimo, exclusivo y familiar, perfecto en cualquier época del año.

La Junquera es un espacio multiocio concebido para acoger todo tipo de celebraciones. / Miguel Ángel Gracia

En La Junquera son especialistas en carnes a la brasa, productos frescos y de primera calidad. En los fogones de su restaurante se elaboran menús personalizados y una carta variada con sugerentes entrantes, pescados y carnes a la brasa y arroces por encargo. La zona de barbacoas es además el espacio más antiguo y emblemática de las instalaciones, y también una de las más queridas por quienes las visitan.

Dependiendo del evento y si el tiempo acompaña, los asistentes pueden disfrutar de una terraza exterior con jardín para comenzar con un aperitivo o terminar la velada con una copa al aire libre. También hay una zona infantil con columpios, toboganes y circuitos, y una zona de juegos con campo de fútbol, cancha de baloncesto, futbolín y mesa de ping pong. La diversión está asegurada para toda la familia.

Situada en el Camino Fuente de la Junquera, a tan solo 10 minutos del centro de Zaragoza y junto a la parada del autobús urbano, La Junquera dispone de parquin privado para mayor comodidad de los clientes. Tradición, gastronomía y naturaleza comparten espacio para hacer de cada momento una experiencia única.