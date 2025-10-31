Sabor y naturaleza crean una experiencia única
Monográficos
La Junquera es un espacio multiocio único en Zaragoza, donde la tradición y el sabor se unen para crear experiencias inolvidables. Con más de 85 años de historia, este emblemático rincón gastronómico está concebido para disfrutar de celebraciones familiares, reuniones y eventos empresariales en un entorno natural privilegiado. David Burillo representa la cuarta generación.
Dispone de siete salones privados, luminosos y acogedores, con capacidad desde 30 hasta 100 comensales. Son espacios versátiles, ideales para bodas reducidas, cumpleaños, comuniones o encuentros especiales. Cada salón está cuidadosamente diseñado para garantizar un ambiente íntimo, exclusivo y familiar, perfecto en cualquier época del año.
En La Junquera son especialistas en carnes a la brasa, productos frescos y de primera calidad. En los fogones de su restaurante se elaboran menús personalizados y una carta variada con sugerentes entrantes, pescados y carnes a la brasa y arroces por encargo. La zona de barbacoas es además el espacio más antiguo y emblemática de las instalaciones, y también una de las más queridas por quienes las visitan.
Dependiendo del evento y si el tiempo acompaña, los asistentes pueden disfrutar de una terraza exterior con jardín para comenzar con un aperitivo o terminar la velada con una copa al aire libre. También hay una zona infantil con columpios, toboganes y circuitos, y una zona de juegos con campo de fútbol, cancha de baloncesto, futbolín y mesa de ping pong. La diversión está asegurada para toda la familia.
Situada en el Camino Fuente de la Junquera, a tan solo 10 minutos del centro de Zaragoza y junto a la parada del autobús urbano, La Junquera dispone de parquin privado para mayor comodidad de los clientes. Tradición, gastronomía y naturaleza comparten espacio para hacer de cada momento una experiencia única.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
- La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
- Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza