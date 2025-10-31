Susín acusa a la ministra Rego de mentir sobre los migrantes: "Estamos acostumbrados a su demagogia facilona"

Sigue la confrontación total entre el Ministerio de Infancia y Juventud que dirige la ministra Sira Rego y el Departamento de Bienestar Social y Familia que lidera la popular Carmen Susín en el Gobierno de Aragón. Mientras ayer la ministra informaba de que llegarán a la comunidad menos menores migrantes de los previstos inicialmente y defendía el incremento de la financiación de un "250%", Susín la ha acusado de mentir sobre estas cifras y de recurrir a una "demagogia facilona" en lugar de aclarar los criterios para el reparto de menores migrantes.

El choque de trenes en materia de política migratoria sigue siendo total entre el Ejecutivo aragonés y el central. La consejera Susín ha atacado con dureza a la ministra. "Estamos acostumbrados a la demagogia facilona de esta ministra, pero el Gobierno de Aragón no puede permitir las mentiras que vertió ayer", ha denunciado, y ha criticado que "nos tome por tontos a los aragoneses".

Por otro lado, ante la noticia de que llegarán menos menores migrantes, Susín ha asegurado que solo da por ciertas las cifras que reflejó el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "porque este es el Gobierno de las mentiras". En ese real decreto, ha recordado que se señala que Aragón tiene que tener "441 plazas de estructura". "Vendrán 200, 250 o 300, o un delegado del Gobierno decidirá que a Aragón vienen 100 más. La realidad cierta es que tenemos que tener 441 plazas de estructura", ha insistido Susín.

La consejera ha denunciado las "mentiras sobre la financiación" y le ha llegado a recomendar a la ministra "que estudie un poco". "Dice que ha subido un 250% la financiación y ella se está refiriendo a los 20 menores que se acogieron de forma voluntaria en julio de 2024 con una financiación de 1.068.000 euros, que se financiaban doce meses de la permanencia de los menores. ¿Y ahora dice que se aumenta un 250%, para 250 menores, 3,2 millones? Estas cuentas las hace hasta un niño de Secundaria. Esto dice mucho del rigor de esta ministra y del Gobierno de Sánchez, la mentira permanente", ha reprochado.

Críticas a la "desigualdad" del reparto

De nuevo, Susín ha denunciado la "desigualdad" que entraña el decreto, al no contemplar traslados de menores ni a Cataluña ni al País Vasco. "Una ministra del Partido Comunista lo que tendría que estar es abochornada y explicar por qué admite y actúa de comparsa a cambio de una cartera en el Consejo de Ministros para que Cataluña y País Vasco no reciban ni un solo menor", ha reprochado Susín. "Admite que dos comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas tengan un discurso xenófobo, rechazando la inmgiración en sus comunidaeds autónomas y esto lo avala la señora Rego desde su ministerio y tiene el valor de venir aquí a dar lecciones de humanidad".

Las cifras que maneja hasta ahora el Gobierno de Aragón reflejan que han llegado a la comunidad siete menores, pero critican que "el desbarajuste del Gobierno de España con la salida de los menores es absoluto". Y Susín ha denunciado los problemas en el respeto a los derechos humanos de estos menores: "Vienen menores reseñados con 17 años y cuando llegan aquí, tienen 11 años... ¿Dónde está la humanidad, dónde está el trabajo de los menores cuando se miente en los informes que llegan a la comunidad autónoma?"

Por último, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "está cumpliendo la ley" y ha reiterado que no mediará entre la negociación de los trabajadores de los centros de menores y las empresas del sector. "No vamos a formar parte de una mesa tripartita", ha zanjado.