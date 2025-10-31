Vandalismo en Ordesa: condenados a 12 meses de cárcel los agitadores que arrancaron las clavijas de Cotatuero

Tres vecinos del Alto Gállego han sido condenados a 12 meses de cárcel por la destrucción de una docena de clavijas de Cotatuero, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que facilitaban el paso para excursionistas y montañeros y tenían más de cien años de antigüedad, en una acción coordinada y con distintos grados de participación.

Los condenados también tendrán que pagar una indemnización de 2.418 euros al parque natural y afrontar doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros por vandalizar el paso a los excursionistas. La entrada en prisión, en todo caso, queda en suspensión si cumplen con la responsabilidad civil impuesta y si no vuelven a delinquir en el plazo de dos años.

La investigación que permitió detener a los agitadores, realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, comenzó el pasado 6 de mayo tras conocerse la publicación en diferentes redes sociales de unas imágenes en las que se exponía el corte de las citadas clavijas y la posterior denuncia por parte de los responsables del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La sentencia establece que los tres condenados actuaron el seis de mayo de este año "con ánimo de menoscabar el patrimonio" del parque nacional y que se dirigieron "con herramientas cortantes" hasta el circo de Cotatuera y vandalizaron "doce clavijas", diez de ellas correspondientes con la chimenea de piedra de entrada y dos "sobre la travesía horizontal". Fueron colocadas en 1881 y la ruta vandalizada consta de 32 hierros en total. El coste de la reparación de las mismas ha sido de 2.418 euros. En total, en la acción participaron seis personas.

Estas clavijas permitían superar un muro rocoso y facilitar la ruta para montañeros y excursionistas. En la misma jornada otra de las participantes colocó carteles señalando la inutilización del paso en varios parajes del recinto protegido. El portavoz de los acusados, el montañero Jesús Vallés, entregó una octavilla de reivindicación en la que señalaban: Las clavijas de Cotatuero desencadenaron el proceso de exterminio del bucardo en los Pirineos. La sentencia es firme ya que los tres agitadores han manifestado su voluntad de no recurrirla.

El montañero Jesús ha participado en los últimos años en múltiples acciones polémicas. Forma parte de la Asociación Pirineoswilderness que en su origen estuvo vinculada a Los Verdes SOS Naturaleza. La mayoría de los colectivos ecologistas rechazan las actividades que proponen, sobre todo por su vinculación del activista con entidades de la extrema derecha.

Vallés también está detrás del reciente cambio de nombre de una cumbre del Pirineo para homenajear a una víctima de ETA. Esta actualización del nomenclátor con el nombre General Garrido sorprendió a las asociaciones de montaña y de defensa del patrimonio porque suponía una renuncia a las denominaciones tradicionales que se están tratando de recuperar y consolidar en los últimos años.