Avance de la entrevista a Roberto Bermúdez de Castro con los presupuestos de Aragón en el aire: "Espero que haya sentido común"
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN conversa con el consejero de Hacienda en plena disputa para aprobar las cuentas de la comunidad en 2026
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, habla sobre la negociación de los presupuestos con sus ex socios de gobierno y sus líneas rojas, y analiza la situación política en la comunidad.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
- Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- Un 3,6 sobre 10: la oferta del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza suspende el 'examen' del ayuntamiento
- Nuevo varapalo judicial al MNAC y a la Generalitat por las pinturas de Sijena: Illa no podrá personarse en la causa