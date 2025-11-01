Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emerge un puente románico en Aragón que casi siempre está sumergido por un embalse

El pueblo fue expropiado y abandonado en 1969

Puente románico de Saqués, en el embalse de Búbal.

Puente románico de Saqués, en el embalse de Búbal. / Tomás Galindo

Luis Alloza

En Aragón hay muchos pueblos que tuvieron que ser trasladados o que directamente desaparecieron por la construcción y llenado de embalses y, cuando el nivel del agua baja, afroran generalmente campanarios.

Pero hay otras joyas ocultas que se pueden ver cuando el agua está más baja de lo habitual, si bien lo raro es que ocurra en esta época, que suele ser de lluvias.

Una de ellas es el puente románico de Saqués, que se encuentra junto a la carretera que recorre todo el valle de Tena hasta Francia y las estaciones de esquí, entre Piedrafita de Jaca y Tramacastilla de Tena.

Saqués fue expropiado y abandonado en 1969 como consecuencia del embalse de Búbal, si bien existe actualmente un proyecto de recuperación para que poco a poco siga recuperando la vida que antaño tuvo, un caso similar al de Jánovas, si bien este pueblo jamás llegó a quedar sumergido.

Además, al fondo también se puede ver, ya que tampoco está bajo el agua, un puente del siglo XIX que corresponde a la carretera del antiguo pueblo.

TEMAS

  1. Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
  2. Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
  3. Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
  4. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
  5. Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre
  6. Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
  7. Un 3,6 sobre 10: la oferta del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza suspende el 'examen' del ayuntamiento
  8. Nuevo varapalo judicial al MNAC y a la Generalitat por las pinturas de Sijena: Illa no podrá personarse en la causa

Miles de zaragozanos visitan a sus difuntos en el cementerio de Torrero: "¿Por qué a las buenas personas se las tienen que llevar antes?"

Miles de zaragozanos visitan a sus difuntos en el cementerio de Torrero: "¿Por qué a las buenas personas se las tienen que llevar antes?"

Los negocios perjudicados por el cierre parcial del Tubo: "Nos va a afectar mucho a los ingresos"

Los negocios perjudicados por el cierre parcial del Tubo: "Nos va a afectar mucho a los ingresos"

Detenido un trabajador de una residencia de Zaragoza por robar joyas a los ancianos

Detenido un trabajador de una residencia de Zaragoza por robar joyas a los ancianos

Medio millar de personas exigen la libertad de los 6 de Zaragoza: "Manifestarse contra la extrema derecha no es un delito"

Medio millar de personas exigen la libertad de los 6 de Zaragoza: "Manifestarse contra la extrema derecha no es un delito"

Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza

Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza

Emerge un puente románico en Aragón que casi siempre está sumergido por un embalse

Emerge un puente románico en Aragón que casi siempre está sumergido por un embalse

Cierra una parte de El Tubo en pleno fin de semana por el riesgo de derrumbe de un edificio: hay negocios que han tenido que cerrar

Cierra una parte de El Tubo en pleno fin de semana por el riesgo de derrumbe de un edificio: hay negocios que han tenido que cerrar

Camposanto, el restaurante de fusión mexicana de Zaragoza: "Una experiencia inmersiva dentro de un pueblo mexicano"

Camposanto, el restaurante de fusión mexicana de Zaragoza: "Una experiencia inmersiva dentro de un pueblo mexicano"
Tracking Pixel Contents