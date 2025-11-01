Emerge un puente románico en Aragón que casi siempre está sumergido por un embalse

En Aragón hay muchos pueblos que tuvieron que ser trasladados o que directamente desaparecieron por la construcción y llenado de embalses y, cuando el nivel del agua baja, afroran generalmente campanarios.

Pero hay otras joyas ocultas que se pueden ver cuando el agua está más baja de lo habitual, si bien lo raro es que ocurra en esta época, que suele ser de lluvias.

Una de ellas es el puente románico de Saqués, que se encuentra junto a la carretera que recorre todo el valle de Tena hasta Francia y las estaciones de esquí, entre Piedrafita de Jaca y Tramacastilla de Tena.

Saqués fue expropiado y abandonado en 1969 como consecuencia del embalse de Búbal, si bien existe actualmente un proyecto de recuperación para que poco a poco siga recuperando la vida que antaño tuvo, un caso similar al de Jánovas, si bien este pueblo jamás llegó a quedar sumergido.

Además, al fondo también se puede ver, ya que tampoco está bajo el agua, un puente del siglo XIX que corresponde a la carretera del antiguo pueblo.