Medio millar de personas exigen la libertad de los 6 de Zaragoza: "Manifestarse contra la extrema derecha no es un delito"
La concentración ha comenzado en la plaza del Portillo y llegará hasta la plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón
Los 6 de Zaragoza vuelven a recibir este sábado el apoyo de unas 500 personas que han salido a las calles de la capital aragonesa para reclamar la libertad de los jóvenes condenados por los disturbios durante un mitin de Vox en 2019.
La movilización, que ha salido de la plaza del Portillo y finaliza en la plaza del Pilar, se produce como rechazo al año y medio que dos de los chavales, aún en prisión, llevan entre rejas. Los otros dos que entraron en la cárcel, Javitxu y Diego, fueron puestos en libertad hace unas semanas. El propio Javitxu asiste en esta concentración.
En la manifestación participan sindicatos, organizaciones políticas y colectivos sociales de marcado carácter progresista. Como destacan desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, organizadora, también muchas individualidades que han acompañado al colectivo desde el inicio del movimiento social.
