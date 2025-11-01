Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza
Al Ejecutivo aragonés le consta que han accedido al local un grupo de unas diez personas, que han entrado a la fuerza en un bajo
L. C.
Un grupo de unas diez personas ha okupado un céntrico local en la capital aragonesa, desconociendo que es propiedad del Gobierno de Aragón. Según ha podido contrastar este diario, los inquilinos accedieron por la fuerza a este local, situado en la calle Lola de Ávila, de Zaragoza, próximo al edificio Garaje Aragón, a pesar de que este tenía una persiana de metal de protección.
No es noticia que se okupen locales vacíos en determinadas zonas de la capital aragonesa, pero es mucho menos habitual que se okupen instalaciones propiedad del Gobierno aragonés. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los moradores conviven en un espacio reducido y sin condiciones de habitabilidad en pleno casco histórico de Zaragoza.
El Gobierno de Aragón ya ha denunciado la situación y se encuentra a la espera de que su denuncia surta efecto para poder recuperar el local del que es propietario, previa expulsión de los inquilinos okupas.
