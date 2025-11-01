El precio de la muerte: fallecer en Zaragoza sale más barato y tiene explicación

Morirse no es barato. Tampoco en Zaragoza, donde el precio medio de un funeral oscila entre 2.500 y 3.000 euros de media. Esta radiografía económica no es fija, ya que depende de la última voluntad del fallecido, quien, en la mayoría de las ocasiones, ha dejado escrito cómo desea despedirse. Además, aquellos que se decantan por la inhumación pueden rebajar la factura hasta 300 euros.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) apunta que un sepelio completo en España ronda los 3.500 euros, cifra que comparte más o menos la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa el coste medio en 3.700 euros. Eso sí, el coste puede elevarse varios miles más dependiendo de la ciudad y los servicios contratados. En Zaragoza también, pero es más económica.

Un funeral zaragozano estándar, con servicios razonables y sin extravagancias, no alcanza, de media, los 3.000 euros por los 3.739 euros que cuesta una inhumación y los 3.617 euros de la cremación. Estos datos varían según el municipio. El coste medio en Vigo (6.165 euros) o Alicante (5.455 euros) es más del doble que en Cádiz (2.551 euros) y la propia Zaragoza.

¿Por qué sale mejor fallecer en la capital de Aragón? Calcular el precio de un sepelio no es sencillo, ya que existen numerosos factores que lo condicionan. Sin embargo, Zaragoza cuenta con un factor definitivo que abarata el precio: el ayuntamiento marca las tarifas. El cementerio está gestionado por una empresa privada, pero es el consistorio quien establece los precios. Hay un segundo factor que abarata el precio con respecto al resto de España: Zaragoza cuenta con una importante oferta de funerarias, que supera la decena. Esto hace que las tarifas están muy ajustadas. En Barcelona, por ejemplo, el número de empresas del sector apenas alcanza las cinco.

“El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece un servicio público que no busca solo el beneficio. Los precios pueden variar, pero la media es más baja que en otras ciudades. El servicio de una incineración oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros. Si hablamos de inhumación, el precio baja unos 300 euros”, explican desde el comparador de servicios funerarios Funos, compañía que desde su web ofrece precios ajustados y negociados con las funerarias zaragozanas, que además confirma la elevada nómina que opera en la ciudad.

¿Ha cambiado el perfil del cliente?

En los últimos años, las familias buscan despedidas más personales y significativas. Cada vez más, las ceremonias se conciben como un homenaje a la vida del difunto, incorporando elementos que reflejan su historia y su esencia: fotografías, vídeos, música en directo o intervenciones de familiares y amigos. “Se está produciendo un cambio de enfoque. Pasamos de centrarnos en la pérdida a celebrar la vida de la persona fallecida. Por otro lado, se confirma el alza del número de incineraciones, que por primera vez superan al número de inhumaciones”, apuntan desde la funeraria Mémora.

Actualmente, las familias buscan que el servicio se adapte plenamente a sus necesidades y valores. La personalización es clave: desean que la despedida refleje cómo era la persona y lo que significó para los suyos. “En Zaragoza, las ceremonias religiosas siguen siendo las más habituales (79 %), pero crece el interés por actos más personalizados. En este sentido, ofrecemos, por ejemplo, música en directo durante la ceremonia o la posibilidad de personalizar cada detalle del acto. Además, contamos con herramientas digitales como “Una vida para recordar”, una plataforma web que permite compartir recuerdos y condolencias, o recordatorios digitales que mantienen vivo el vínculo con el ser querido”, añaden en Mémora, que ofrece alternativas personalizadas y flexibles para adaptarse a las posibilidades de cada familia.

El coste de un servicio funerario es variable, ya que depende de los servicios y elementos que cada familia decida incorporar: desde el traslado o el acondicionamiento hasta el tipo de ceremonia, flores, lápidas o destino final (inhumación o incineración).

Según los últimos datos de Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, el 57,9 % del coste corresponde a los servicios funerarios en sentido estricto (arca, velatorio o gestiones), un 11,9 % a servicios complementarios, un 15,2 % al destino final (inhumación o incineración) y un 14,9 % a impuestos.

Aumento de las incineraciones

“En los últimos años hemos visto un cambio claro en las tendencias del sector con el aumento de incineraciones, pues son cada vez más las familias que optan por esta opción”, apuntan desde Mémora. En la última radiografía del sector funerario, elaborada por Panasef en 2025, ya se observa que más del 50% de los servicios funerarios en España optan por la cremación, 2,5 puntos más que en 2023.

Este aumento responde no solo a que las infraestructuras del sector funerario se han ampliado, sino a que las familias valoran con más frecuencia las opciones que mejor se adaptan a sus circunstancias, al espacio disponible, al coste o a su forma de entender el rito funerario.

El servicio más barato

Informar sobre el sepelio más asequible del mercado en Zaragoza no es sencillo porque la respuesta esconde múltiples variables. Aun así, una opción podría ser una incineración sin velatorio ni extras, que se iría a los 1.600 euros, más o menos. En el otro lado de la mesa aparece el servicio más caro. Tampoco es posible realizar una predicción. Los funerales varían según el modelo de ataúd, la lápida, las flores, la música, si se está en posesión del nicho, etc. A la pregunta sobre cuánto podría ser, desde Funos apuntan que es imposible ofrecer una respuesta objetiva, pero que “se han podido llegar a pagar 20.000 euros por un servicio prémium”. Eso sí, no fue en Zaragoza.