Zaragoza enciende la energía del futuro desde sus barrios

Zaragoza aspira a ser un referente nacional en transición energética ciudadana y la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) es la semilla de ese futuro. Este servicio público de asesoramiento, apoyo técnico y jurídico permite a vecinos, asociaciones, empresas y entidades locales unirse para producir, compartir y gestionar su propia energía renovable en sus barrios y crear comunidades energéticas. Es una oficina técnica del Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con la colaboración del Circe (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos). No es solo un proyecto institucional, sino una puerta abierta a la participación ciudadana.

La OTC impulsa, acompaña y capacita a los ciudadanos para que participen en el nuevo modelo energético, fomentando la autonomía, el ahorro y la cohesión social. Desde el consistorio, «esta es una apuesta decidida por un escenario energético descentralizado, justo y sostenible», donde la ciudadanía se convierte en protagonista «activa del cambio», sostienen.

Los ciudadanos pueden unirse de manera voluntaria como asociaciones o cooperativas con el fin de gestionar su propia energía renovable. / Servicio Especial

«La OTC tiene como objetivo fundamental atender a los ciudadanos, entidades y pymes en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, la difusión, la información y el acompañamiento en materia de impulso de comunidades energéticas», destaca Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda. «Con esta herramienta, Zaragoza garantiza que la transformación energética sea accesible y equitativa, facilitando a todos sus vecinos el acceso a un futuro más limpio y con mayores beneficios económicos y ambientales a través de la energía verde», añade.

Las comunidades energéticas Qué son . Grupos de personas que se unen de manera voluntaria –como asociaciones o cooperativas- junto con gobiernos locales o pequeñas empresas, con el fin de producir, utilizar o gestionar su propia energía renovable.

. Las comunidades energéticas generan ventajas económicas, sociales y medioambientales para sus integrantes y su entorno. Reduce los costes y estabiliza los precios de la energía; impulsa la descentralización y el desarrollo económico local; y fomenta el uso sostenible de los recursos naturales, contribuye a la lucha contra el cmabio climático y fortalece el empoderamiento ciudadano y el colectivismo en el barrio. Cómo ayuda la oficina municipal. Pone a su disposición servicios gratuitos de información, acompañamiento y asesoramiento para la creación de comunidades energéticas en los barrios de la ciudad de Zaragoza. Acompaña paso a paso durante todo el proceso, facilitando la puesta en marcha y consolidación de cada iniciativa.

Ventajas de las comunidades energéticas

Para Serrano, «los beneficios de apostar por estos proyectos son directos y tangibles». Por un lado, un ahorro económico, ya que la autogeneración reduce la dependencia de la red eléctrica convencional y, como consecuencia, el de la factura de la luz. También se fomenta el uso de energías limpias con las que se disminuye la huella de carbono local y se contribuye a una ciudad sostenible. Otra de las ventajas es que se impulsa la colaboración y cohesión vecinal a través de un objetivo común y del beneficio mutuo.

«La creación de comunidades energéticas y proyectos de autoconsumo a nivel vecinal y ciudadano es una pieza clave en la transición hacia un modelo energético más sostenible y justo. Estas iniciativas permiten a los ciudadanos convertirse en protagonistas activos de la generación, consumo y gestión de su propia energía, principalmente energía verde procedente de fuentes renovables como la solar. Para asegurar que estos proyectos despeguen y prosperen es crucial el apoyo de la administración», indica.

En este sentido, el ayuntamiento «quiere estar cerca de sus vecinos», destaca Serrano. Lo hace aportando «toda la información posible y clarificando el concepto y los beneficios de las comunidades energéticas», pero también prestando un «asesoramiento técnico, legal y administrativo» para guiarlos en cada etapa del proceso, «desde los requisitos técnicos y la búsqueda de ayudas y subvenciones hasta la constitución legal de la comunidad». También les acompaña, «dinamizando los grupos de interés y apoyando la inclusión de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de pobreza energética».

Zaragoza ya cuenta con algunas comunidades energéticas. / Miguel Ángel Gracia

La energía compartida, paso a paso Creación del grupo motor. Forma un equipo con vecinos, asociaciones o pequeñas empresas dispuestas a impulsar el proyecto. Será el punto de partida para sumar apoyos y definir los primeros objetivos. Constitución legal. Elige la figura jurídica (cooperativa, asociación o comunidad de vecinos) y establece normas de participación claras y democráticas. Definición de objetivos y alcances. Decidid qué servicios energéticos se compartirán y elaborad un plan técnico y económico que asegure la viabilidad y el impacto social del proyecto. Instalación e integración. Seleccionad las tecnologías e instaladores adecuados y poned en marcha las herramientas de gestión necesarias para un funcionamiento seguro y eficiente. Con los permisos y financiación, se inicia la instalación. Operación de la comunidad. Gestionad los recursos, el mantenimiento y la toma de decisiones de forma conjunta, garantizando transparencia y participación continua.

Talleres informativos en los barrios

Por este motivo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado esta semana el taller informativo Diseña y participa en tu comunidad energética para explicar qué son las comunidades energéticas, los beneficios individuales y para los barrios y el proyecto energético como autoconsumo colectivo.

Este taller informativo ha recorrido ya los centros cívicos Río Ebro dirigido a los barrios del Actur y Parque Goya (22 de octubre), Estación del Norte (Picarral, La Jota, Jesús y Arrabal, el jueves 23), Salvador Allende (Magdalena y Las Fuentes, el miércoles 29) y La Almozara (Almozara, el jueves 30). Están previstos dos talleres más, uno en el centro Delicias y otro en el centro Isaac Valero.

4 de noviembre . Centro Cívico Delicias . Barrios: Delicias y Parque Roma. De 18.00 a 20.00 horas.

. Centro Cívico . Barrios: Delicias y Parque Roma. De 18.00 a 20.00 horas. 6 de noviembre. Centro Cívico Isaac Valero. Barrios: Casablanca y Romareda. De 18.00 a 20.00 horas.

De este modo, Zaragoza se ha propuesto avanzar en sostenibilidad, reducir sus emisiones de C0 2 , mejorar la calidad del aire, luchar contra la pobreza energética y promover un modelo energético que genere valor local. Desde el ayuntamiento valoran que la ciudad cuenta con potencial solar en sus edificios públicos, voluntad institucional y una ciudadanía activa dispuesta a asumir el reto, y dentro de la estrategia global era necesaria la creación de la OTC. Con esta iniciativa municipal, Zaragoza abraza su rol como ciudad de bienestar energético, donde cada barrio se convierte en actor, cada vecino en protagonista y la energía en una herramienta de dignidad, comunidad y progreso.

«En el Ayuntamiento de Zaragoza, que hemos sido pioneros como administración pública en muchos proyectos de eficiencia energética y autoconsumo compartido, sabemos que hay que superar una serie de dificultades. Por ello, esta oficina es una excelente herramienta que ayudará a los ciudadanos a conocer este tipo de proyectos y ofrece un asesoramiento en aspectos administrativos, técnicos o financieros», concluye Víctor Serrano.

Cómo contactar

www.laenergiacompartida.com

Vía Hispanidad 20 Zaragoza

976 723 716 / 626 635 561

energiagestion@zaragoza.es