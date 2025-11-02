El apellido aragonés con nombre de Santo que vuelve a estar de moda

Hay apellidos que, solo con escucharlos, nos hablan del origen de quienes los llevan. En Aragón tenemos muchos ejemplos, como Gracia, Pueyo, Castán o Lacasa, apellidos de origen aragonés muy comunes en distintas zonas del territorio. También destacan los apellidos nobles, como Castro o Abarca, y aquellos que nacen de la toponimia aragonesa, como Alloza, Bolea o Lanuza. Otros proceden de oficios tradicionales: Herrero o Molinero, que en aragonés se transforman en Ferrer, Moliner o Moliné.

Un apellido que también es nombre

Entre todos ellos hay un caso especial: Valero. De raíces nobles y aragonesas, este apellido —que también funciona como nombre de pila— ha vuelto a despertar interés entre las nuevas generaciones en busca de un nombre para sus hijos. Su fuerza simbólica y su vínculo con uno de los santos más queridos de Zaragoza, San Valero, patrón de la ciudad, lo han convertido en una elección que gana cada vez más popularidad.

El origen del linaje Valero se encuentra recogido en el Registro de Armas y divisas del Reyno de Aragón, compilado por Pedro Vitales. Según esta recopilación heráldica, su emblema muestra un escudo en campo rojo, con una torre de oro y un brazo armado con espada de plata, acompañado del lema “Valer o morir”. Una inscripción que refleja el carácter valiente y decidido de quienes lo portaban.

San Valero, patrón de Zaragoza

Pero si algo ha mantenido vivo el apellido Valero a lo largo de los siglos ha sido su asociación con el santo del mismo nombre. San Valero, obispo de Zaragoza en el siglo IV, es recordado como un hombre sabio y generoso que defendió su fe durante las persecuciones romanas.

Su festividad, el 29 de enero, sigue siendo una de las más celebradas por los zaragozanos, con actos religiosos, actividades populares y, cómo no, los tradicionales roscones que endulzan ese día de invierno. En la plaza del Pilar, el reparto gratuito del roscón gigante de este diario con un chocolate caliente es ya una cita ineludible para vecinos y visitantes.

Un nombre que vuelve con fuerza

Sin duda, esta tradición ha contribuido a que Valero no solo se mantenga como apellido, sino que también resurja con fuerza como nombre propio. En los últimos años, muchas familias aragonesas han optado por recuperar nombres tradicionales ligados a su tierra, y Valero es uno de ellos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 499 personas llamadas Valero en España, la mayoría en Aragón, con una media de edad de 58 años. Aunque no es un nombre común, su fuerza y sonoridad lo están devolviendo a las listas de los recién nacidos, dentro de la corriente que reivindica los nombres aragoneses y con historia.

Como apellido, su presencia es mucho más amplia: 70.902 personas lo llevan en España, especialmente en Aragón, Valencia, Cataluña y Madrid, lo que demuestra cómo las raíces aragonesas se han extendido por todo el país.