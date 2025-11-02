Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El balneario de Teruel perfecto para relajarse en otoño: a 1.000 metros de altura con vistas a un impresionante cañón

Este oasis es un destino ideal para bañarse durante los meses más fríos del año

Laura Rabanaque

Zaragoza

Aragón ofrece un sinfín de atractivos turísticos en cualquier época del año. Cuando termina el verano y las pozas y piscinas naturales se vacían, surgen alternativas para disfrutar de baños relajantes durante los meses más fríos. La comunidad está salpicada de balnearios y centros termales enclavados entre montañas, en pueblos medievales o en rincones donde la naturaleza invita al descanso.

Desde el Balneario de Panticosa o el de Vilas del Turbón, en pleno Pirineo, hasta el de Manzanera, en un edificio histórico de una pequeña localidad turolense, las opciones para los amantes del termalismo son múltiples. Entre todas ellas destaca una joya escondida: Segura de Baños, un enclave termal con aguas mineromedicinales rodeado de cañones y barrancos, en un entorno natural de gran belleza.

Un secreto termal al sur de Aragón

Situado a 100 kilómetros de Zaragoza y a una hora de Teruel, Segura de Baños, en la comarca de las Cuencas Mineras, se ha convertido en un destino ideal para una escapada en otoño. Su gran atractivo es el Hotel Balneario de Segura de Baños, que reabrió sus puertas en 2020 y es hoy uno de los centros termales más modernos de la comunidad.

El balneario está situado a 1000 metros de altura rodeado de barrancos y bosques. / TURISMO DE ARAGÓN

A 1.000 metros de altitud, rodeado de montañas y bosques, este establecimiento se encuentra en una zona con alta despoblación que busca reinventarse con un modelo basado en el turismo rural, el patrimonio minero y la astronomía. A pocos kilómetros se encuentran lugares emblemáticos como el Museo Minero de Escucha, el Parque Temático de la Minería de Utrillas, el castillo de Aliaga o el observatorio astronómico de Montalbán.

Un balenario con historia y encanto

La historia de los Baños de Segura, en la cabecera del río Aguasvivas, se remonta al siglo XVIII. Tras varias décadas de esplendor, el antiguo complejo cerró en 1983, cayendo en el deterioro y el olvido. El Ayuntamiento de Segura de Baños adquirió las instalaciones y en 2002 inició su recuperación, culminando en un moderno establecimiento de cuatro estrellas que combina tradición y diseño contemporáneo.

Sus aguas destacan por sus efectos beneficiosos para la piel. / HOTEL BALENARIO SEGURA DE BAÑOS

El hotel destaca por su decoración étnica y por un centro termal de última generación donde disfrutar de tratamientos terapéuticos y de bienestar. Sus piscinas de aguas termales ofrecen un baño relajante con impresionantes vistas al cañón del río Aguasvivas. Además, su restaurante apuesta por el producto local y de temporada, para una experiencia sensorial completa.

Sus aguas destacan por sus efectos beneficiosos para la piel, su eficacia en afecciones reumáticas y respiratorias, y sus propiedades relajantes, depurativas y fortalecedoras del sistema inmunitario.

Estancias de día y tratamientos

El balneario ofrece distintas alternativas para disfrutar de sus aguas mineromedicinales, tanto para los clientes del hotel como para quienes quieran pasar sólo el día. Se pueden reservar experiencias completas que incluyen cenas, masajes, circuitos termales y tratamientos de salud, también adaptadas para familias.

Entre los servicios disponibles hay masajes terapéuticos y relajantes, tratamientos de fisioterapia, cuidados faciales y corporales, y programas de bienestar personalizados.

Restaurante del Hotel Balneario Segura de Baños para una experiencia completa.

Restaurante del Hotel Balneario Segura de Baños para una experiencia completa. / TURISMO DE ARAGÓN

El entorno del balneario es perfecto para complementar el descanso con actividades al aire libre. Desde Segura parten rutas de senderismo y cicloturismo que permiten descubrir embalses naturales, construcciones tradicionales y yacimientos arqueológicos. A pocos kilómetros, se puede visitar el Parque Geológico de Aliaga, realizar catas, visitas guiadas o exposiciones y conocer espacios familiares como Dinópolis Ariño.

