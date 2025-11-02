Bermúdez de Castro: "¿Si el Real Zaragoza va a cumplir con su aportación en la Nueva Romareda? A mi me dicen que sí y me lo creo"

El Real Zaragoza todavía tiene que hacer su aportación para la Nueva Romareda. ¿Cómo valora la situación del club?

La económica hay que preguntarle a ellos. Hay unos plazos, pero lo primero es que Zaragoza necesitaba un campo de fútbol. En mi época en La Liga, el peor campo era el de Zaragoza. No era un campo digno. Si queremos tener partidos del Mundial, necesitamos un campo nuevo. ¿Si el club va a cumplir? Preguntádselo a ellos, a mí me dicen que sí y me lo creo. Pero veremos el 31 de diciembre.

¿Pone la mano en el fuego?

La mano en el fuego no la pongo por nadie. Pienso que va a pagar. El tema deportivo es muy complejo. La segunda división es muy compleja y jugar en Zaragoza es complicado. La afición no se merece estar en segunda y está harta. En enero tienen que tomar decisiones estratégicas a nivel deportivo, algo que haga evolucionar la plantilla. Lo digo como aficionado.

¿Y si el 31 de diciembre el club no ha abonado su parte?

Habrá que tomar una decisión. Espero que no la tengamos que tomar. Está establecida en los estatutos de la sociedad.

¿Teme una salida de capital de la sociedad Nueva Romareda si la parte deportiva no mejora?

Hay que preguntarles a ellos. Creo que hay que centrarse en lo deportivo.

Pero en el caso de la salida, lo debería asumir el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Si se fueran, sí. Esos 30 millones los tendría que asumir la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

No le pone peros a tener que asumir esos 30 millones por la parte pública.

No vamos a llegar a ese punto. La obra del cambio va muy bien y la grada Sur estas navidades la veremos muy arriba.

El Ibercaja Estadio quiere tener más usos y ya se ha anunciado un concierto para junio. ¿Va a haber más?

Es una infraestructura que no es solo deportiva, que puede tener usos culturales. Alguna empresa ya ha montado eventos en su zona de hospitality, Es una estructura de 20.000 personas que no tiene Aragón y que ojalá para esos conciertos que no caben en otro sitio se puedan hacer ahí. Es bueno que tenga mucho uso.