Bermúdez de Castro: "Vox antepone cuatro votos y su interés nacional a los aragoneses"

¿Por qué no se ha presentado el techo de gasto y cuándo espera hacerlo?

Como hemos dicho siempre, lo normal hubiera sido que la ministra Montero hubiera convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio. Hemos esperado pacientemente y hemos tenido comunicaciones del ministerio que hablan de las próximas semanas. Estos últimos días estamos terminando nuestro techo de gasto y hemos puesto un déficit del 0,1%. Como ha dicho el presidente, lo lógico es que en las próximas semanas se presente el techo de gasto.

¿Y hasta cuándo se puede esperar?

Hasta el día de antes de presentar los presupuestos. Lo deseable en estas historias es que todo lleve sus tiempos adecuados. Pero estamos en unas circunstancias nacionales en las que tenemos un Ministerio de Hacienda cuyas relaciones con nosotros son nulas. Yo me hablo con todo el mundo, pero con la ministra de Hacienda la interlocución es nula. Lo lógico habría sido que en julio nos hubieran comunicado el déficit.

No hay fecha tampoco para el presupuesto.

Tenemos el presupuesto acabado con el 0,1% de déficit desde el mes de julio, con todas las partidas cerradas. En seis meses siempre vienen necesidades y, por ejemplo, esta última semana hemos hecho una modificación para pagar a los enfermos de ELA ese 50% que tenemos que pagar y que va a ser una prioridad del departamento de Bienestar Social.

¿Y la fecha?

Dependerá de cómo surja todo y de cómo evolucionan los acontecimientos.

Azcón dijo que lo presentaría de forma “inminente”.

Sí, pero todo va en su tiempo. Primero el techo de gasto, su tramitación y luego los presupuestos en las Cortes.

¿Cuáles son los ejes troncales de ese presupuesto?

Sanidad, educación y servicios sociales, con subidas muy importantes. Todos ellos van a estar en una subida entre un 7 y un 9%. El gasto sanitario, educativo y en servicios sociales va a ser el más alto de la historia y crece desde que gobierna Jorge Azcón. Hay políticas claras, que son líneas rojas para nosotros: vivienda, carreteras, universidad, agricultura y las medidas para la gripe aviar… Y temas importantes que entendemos que tenemos que mantenernos firmes y programar en los presupuestos, como es la lucha contra la violencia de género, reforzar las renovables, las emergencias o dar estabilidad al pacto económico-social.

Esas líneas rojas son respuestas a Vox.

No, no son respuestas a Vox. La práctica totalidad de los españoles somos conscientes de que hay una gran lacra en la sociedad como es la violencia de género. Ningún gobierno puede escatimar ningún esfuerzo para luchar por erradicar la violencia de género mientras haya una sola mujer que sea maltratada. El IAM funciona muy bien, hace muchas cosas por ayudar y proteger, es un instrumento creado desde hace mucho tiempo y ha funcionado bien, por lo que nuestra idea es aumentar su presupuesto en un 10%.

¿Todos los departamentos suben en el presupuesto?

Todos. En mayor o menor medida. La subida media, a ojo, esta por encima del 6%, por lo que lo lógico es que todos los departamentos suban también.

¿Esta declaración de intenciones puede entorpecer todavía más que haya un acuerdo con Vox?

Hay cosas “impepinables”. En tema medioambiental, por ejemplo, vivimos en una comunidad donde gran parte de sus zonas son espacios protegidos o parques nacionales. Nuestro compromiso con las futuras generaciones es dejarlo en las mejores condiciones posibles. Su mantenimiento supone una cantidad ingente de dinero que nosotros no vamos a dejar de gastar porque entendemos que es bueno para Aragón en todos los sentidos. Estamos también preocupados en Interior por las emergencias: quien no vea que el cambio climático influye en fenómenos meteorológicos que sufrimos en los últimos años vive en otro mundo. Siempre ha habido riadas o barrancos, pero incendios de sexta generación no han sido muy habituales. Hay que trabajar en este sentido. Primero en educar a la gente en que el cambio climático está aquí y luego proteger nuestros entornos naturales. En emergencias hay que mejorar entornos de los municipios y limpiezas de los bosques, por lo que tendremos que modificar nuestras leyes para limpiar nuestros bosques, tener cortafuegos… No tiene que haber posturas maximalistas, no vale la ecología brutal ni el antiecologismo brutal.

¿Está en condiciones de decir que el presupuesto va a tramitarse en las Cortes?

Dependerá de la aprobación del techo de gasto. Nos hemos encontrado en las últimas semanas con el problema de que un grupo político que aprobó los anteriores presupuestos ha dicho que, por pedir el presidente que se despidiese a un señor por sus declaraciones racistas en redes, rompen relaciones. Anteponen su interés en Madrid, un puñado de votos, por el interés de los ciudadanos. En un primer momento van con posturas maximalistas por ningún grupo político, en cuestiones como la mujer, medioambientales, las renovables, pacto económico-social… no podemos ir a puntos en los que Aragón pierda su oportunidad. Por el hecho de pedir el cese y que ellos nos hicieran caso, al ver el titular de que “Vox cede ante el PP”, la respuesta es romper relaciones con nosotros.

¿Ha habido algún tipo de contacto desde entonces?

Cero. Ni con Vox Madrid ni en Aragón. Les digo otra cosa: no voy a desvelar conversaciones privadas, pero sí pido que cuando se hagan declaraciones se diga la verdad. Una cosa es no contestar y otra faltar a la verdad.

¿La DGA antepone presupuestos o principios?

Es prioritario el presupuesto porque creo que la situación económica de Aragón no se va a repetir muchas veces, pienso que no. Pero no puedes aprobar las cuentas perdiendo tus principios ni pasando líneas rojas que son inasumibles. Lo ha dicho el presidente esta semana, hay que buscar el mínimo común denominador. Es como en Extremadura, donde Vox da un papel con 200 medidas de las cuales 20 son inasumibles. El PP no va a pasar por ahí.

¿Qué impacto tienen las peticiones de Vox para las arcas públicas?

No tenemos las peticiones de Vox porque ni se han reunido ni se van a reunir con nosotros. Desde que se fueron del Gobierno han presentado en las Cortes iniciativas con bajadas fiscales o en las enmiendas a la ley de vivienda. Es muy fácil poner en un papel medidas fiscales que se apuntan en la barra de un bar y a ver quién dice la más gorda. Tú no puedes bajar el presupuesto de Aragón 500 millones de euros cuando el 33% de la cuenta es para sanidad, el veintitantos para educación… Nos gastamos casi 3.000 millones en sanidad y casi 1.500 millones en educación, en un presupuestos de 8.000 millones y pico. Y hay que hacer carreteras, viviendas, ayudar a la agricultura… Quieres hacer todas esas políticas y bajar impuestos, pero la bajada tiene que ser ajustada a nuestras posibilidades económicas. Si quieres bajar casi 600 millones, que me digan a mí dónde recortamos.

¿Vox exige más ahora que hace un año?

No sé las exigencias para 2026. Solo sé que anteponen el interés suyo como partido, por cuatro votos, que el interés de los aragoneses.

¿De qué manera tangible afecta no tener presupuestos?

Hay elementos que se pueden hacer en una prorroga presupuestaria, como una carretera o un colegio. Pero elementos como la gratuidad del 0 a 3 años suponen una mayor dificultad con la prórroga.

¿Tiene previsto convocar al resto de grupos?

Está por ver. Bueno, si no se aprueba el techo de gasto, lógicamente ya no se puede presentar el presupuesto. Pienso que la izquierda no va a aprobar el techo de gasto. Y Vox dice que ni lo quiere ver, por lo que hay pocas expectativas de tener techo de gasto.

¿Anticipa entonces que no va a haber presupuesto en 2026?

Soy una persona que siempre intenta hablar con todo el mundo. Tiene que haber sentido común. Nolasco lo ha dicho en el pleno de esta semana, no cree en las comunidades autónomas, ni en Aragón ni en el desarrollo de nuestra comunidad. Ellos creen en un Aragón gris dentro de una España gris sin colores ni diferencias. Siempre digo que lo bueno de nuestro país es que un aragonés no es igual que un gallego o un andaluz. Ellos pretenden una España en blanco y negro. Les importa muy poco que Aragón tenga o no un presupuesto, están instalados en el gamberrismo y en los mensajes en redes del asesor que echaron. Es lo que tenemos que aguantar constante en los plenos. Le pido a los ciudadanos que tengan un día paciencia, escuchen dos preguntas de Vox y vean cuáles son sus criterios políticos.

Con todo el contexto nacional y de otras comunidades, ¿Aragón podría evitar el adelanto electoral si prorroga los presupuestos?

No es comparable el tema nacional. El Gobierno central no ha aprobado presupuestos ni con la actual composición del arco parlamentario. La decisión aquí la toma el presidente Azcón y se tomarán en Aragón. Lo mejor, con las circunstancias económicas de Aragón, es que haya presupuestos para seguir desarrollando todo con normalidad.

¿Prórroga presupuestaria o adelanto electoral?

Yo te diría la tercera: unos buenos presupuestos. Con la prórroga, la gente que trabaja en Hacienda vive mal porque hay mucho más trabajo. Pero tampoco pasa nada.

¿El movimiento de María Guardiola en Extremadura les influye?

Hay que ver cómo evoluciona todo, las circunstancias de nuestro país son muy complejas. Hay elecciones en Extremadura en diciembre, Castilla y León en marzo y Andalucía parece que en junio. Sánchez ha perdido el apoyo de Junts y la capacidad de Gobierno. No sabemos cómo va a evolucionar todo. Sería deseable tener unos presupuestos, pero podríamos convivir con la prórroga. Pero vamos a repetir la irresponsabilidad de otros grupos que por una pataleta, como el caso de Vox, que toma la decisión de poner a Aragón en una tesitura de tener que elegir. Vox es el mejor ariete del PSOE.

¿Compromete a la DGA estar en una situación similar a la del Gobierno central?

Si vas a la calle, el ambiente en Aragón no es el nacional. Paro mínimo, hay buen ambiente social con el acuerdo económico-social del que somos referencia y que quiere reventar Vox...

¿Hasta cuando se da de margen la DGA para tener las cuentas? ¿El mismo que el año pasado, hasta abril o mayo?

Tú te vas dando cuenta de que te queda menos tiempo para ejecutarlo. Pero es que estamos hablando de meses. Tengo la falsa esperanza de que algún día antepongan el interés general de los aragoneses y no el de cuatro votos. Vox está anteponiendo su interés nacional y cuatro votos, porque no les importan los aragoneses.

¿Le sorprendió la reacción de Vox a nivel nacional?

Me parece que la reacción ha sido tan sobreactuada por el hecho de que hay elecciones en Extremadura y en Castilla y León.

Abascal se está pensando exigir que se aparte a Jorge Azcón de una hipotética investidura futura.

Lo dijo Azcón, que elijan entre nada o Pilar Alegría.

¿Influye la prórroga presupuestaria en el aterrizaje de las inversiones extranjeras?

Lo más importante para las grandes inversiones del sector privado es la agilización administrativa. Aparte de suelo o capacidad energética, es la capacidad de gestión. Lo que cuesta en Aragón un año, en otras comunidades cuesta cinco.

¿Se ha calculado cuántos ingresos supondrán estas inversiones?

Depende. El sistema de financiación es tan injusto que puedes pensar que con una gran inversión habrá mucho IVA, pero el IVA no va a funcionar en el territorio. Pero hay estudios que te dicen que será bueno, que vendrán unos trabajadores chinos que pagarán su IRPF en Aragón. Si hay más trabajadores, inflación de salarios, pues habrá más IRPF en la comunidad. Hay estimaciones privadas que dicen que se elevan los ingresos tributarios de aquí a tres o cuatro años.

¿Cómo van a ir los ingresos al cerrar el año?

Tenemos el grave problema de que somos la única comunidad con Extremadura que recibe menos ingresos del Estado. Casi 100 millones menos por financiación autonómica, pero subimos los ingresos en tributos cedidos y por beneficios. Vamos a tener un déficit de ingresos de unos 50 millones de euros. Pero tenemos bastante más gasto en sanidad, educación y bienestar social.

¿Cuándo y qué espera del Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Lo lógico es que el Gobierno de España diera una senda de déficit ajustada para todas las administraciones. Lo normal sería un 0,3%, van a proponer un 0,1%, no se aprobará en el Parlamento y no lo podremos cumplir.

¿La merma de ingresos puede replantear la postura sobre condonación de la deuda?

No nos daría ninguna capacidad para más gasto. El ahorro en intereses lo tendríamos que destinar a pagar deuda.

¿Es una buena idea rechazar la condonación de la deuda?

Nosotros pedimos una reforma de financiación autonómica en profundidad. Hablaremos de orografía, dispersión o despoblación, y si quieren también de deuda. Cada uno tiene que asumir su deuda, porque la deuda en vez de estar en una cesta estará en otra. Si en esa cesta, en vez de pagar 30 tienes que pagar 300, el Estado tendrá menos capacidad de prestar sus servicios. Si fuera tan bueno, ¿por qué el PSOE no lo llevó en su programa electoral?

¿Aragón pierde oportunidades por la situación del Gobierno con Cataluña y el País Vasco?

Perdemos si no se soluciona el tema de la energía, por ejemplo. El Gobierno de España toma medidas que nos afectan a todos en función de sus necesidades de voto. Con los menores, la energía o la financiación, en función de las necesidades de voto.

¿Confía en que el plan energético se pueda mejorar con las alegaciones? ¿O la Ley de Energía de Aragón?

Lo que espero es que haya un cambio de Gobierno que haga que el próximo ministro de Industria entienda que Aragón necesita muchas más inversiones en redes.

Da por perdido el período de alegaciones.

Lo veo complejo. Hay ministerios con los que te llevas mejor, con Aegesen me consta que es buena. La mía con Montero es inexistente. Pero te tomas con Moncloa, donde hay un señor que todas sus decisiones es en función de los votos. Estoy seguro de que si le hacen falta tres votos para seguir en el Gobierno, y de esos votos depende el cercanías Huesca-Zaragoza, los de Huesca vamos todos los días en cercanías. Lo mismo con la confinanciación de la dependencia. Pero si el señor Pueyo tan mal se siente, que rompa y se vaya de Sumar.

El Real Zaragoza todavía tiene que hacer su aportación para la Nueva Romareda. ¿Cómo valora la situación del club?

La económica hay que preguntarle a ellos. Hay unos plazos, pero lo primero es que Zaragoza necesitaba un campo de fútbol. En mi época en La Liga, el peor campo era el de Zaragoza. No era un campo digno. SI queremos tener partidos del Mundial, necesitamos un campo nuevo. ¿Si el club va a cumplir? Preguntádselo a ellos, a mí me dicen que sí y me lo creo. Pero veremos el 31 de diciembre.

¿Pone la mano en el fuego?

La mano en el fuego no la pongo por nadie. Pienso que va a pagar. El tema deportivo es muy complejo. La segunda división es muy compleja y jugar en Zaragoza es complicado. La afición no se merece estar en segunda y está harta. En enero tienen que tomar decisiones estratégicas a nivel deportivo, algo que haga evolucionar la plantilla. Lo digo como aficionado.

¿Y si el 31 de diciembre el club no ha abonado su parte?

Habrá que tomar una decisión. Espero que no la tengamos que tomar. Está establecida en los estatutos de la sociedad.

¿Teme una salida de capital de la sociedad Nueva Romareda si la parte deportiva no mejora?

Hay que preguntarles a ellos. Creo que hay que centrarse en lo deportivo.

Pero en el caso de la salida, lo debería asumir el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Si se fueran, sí. Esos 30 millones los tendría que asumir la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

No le pone peros a tener que asumir esos 30 millones por la parte pública.

No vamos a llegar a ese punto. La obra del campo va muy bien y la grada Sur estas navidades la veremos muy arriba.

El Ibercaja Estadio quiere tener más usos y ya se ha anunciado un concierto para junio. ¿Va a haber más?

Es una infraestructura que no es solo deportiva, que puede tener usos culturales. Alguna empresa ya ha montado eventos en su zona de hospitality, Es una estructura de 20.000 personas que no tiene Aragón y que ojalá para esos conciertos que no caben en otro sitio se puedan hacer ahí. Es bueno que tenga mucho uso.