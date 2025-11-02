«Cualquier empresa aragonesa, con o sin experiencia previa, puede beneficiarse de nuestro nuevo modelo de gestión»

Tras más de un año de trabajo junto a empresarios y expertos en gestión empresarial, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) presenta su nuevo modelo de gestión, una herramienta concebida para impulsar la innovación, incorporar tecnología y mejorar la competitividad de las empresas aragonesas. Se presentará oficialmente el próximo 13 de noviembre en Aragón Business Summit 2025. Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, nos habla de esta cita clave para la empresa aragonesa y nos explica las necesidades que motivaron el desarrollo del modelo de gestión, sus características diferenciadoras y los beneficios que aporta a las pymes del territorio.

Pregunta: ¿Qué novedades tiene Aragón Business Summit 2025?

Respuesta: Este año, la jornada se plantea como un encuentro de trabajo en grupo, sin entregas de premios ni reconocimientos. El enfoque es puramente técnico, con ponentes referentes en sus áreas, de los que se podrá aprender mucho. Durante la jornada, se podrán mantener reuniones con otros asistentes, así como con técnicos del Instituto Aragonés de Fomento y de otros organismos del Gobierno de Aragón. Además, se presentará el nuevo Modelo de Gestión para Pymes en el que estamos trabajando.

P.: ¿En qué consiste ese nuevo Modelo de Gestión para Pymes? ¿Nos puede adelantar algo?

R.: Los modelos de gestión son una forma de mejorar los negocios desde dentro. No son obligatorios para ninguna empresa, pero ayudan a entender qué se hace bien y qué se puede mejorar, y poder trabajar en ámbitos de competitividad, y con ello ser capaz de generar más valor. Desde el Instituto Aragonés de Fomento llevamos varias décadas apoyando a las empresas que quieren trabajar en esa línea. Durante muchos años, hemos trabajado con el Modelo EFQM, que es un referente mundial y cientos de empresas en Aragón han mejorado con él.

P.: Pero ha dicho que era nuevo…

R.: Cierto. Estamos orgullosos del trabajo realizado, pero era necesario dar un paso adelante. El modelo EFQM está centrado en la calidad y exige destinar un nivel de recursos que muchas empresas no se pueden permitir. Necesitábamos un modelo que se adapte al entorno cambiante en el que nos movemos, así como a realidad de las empresas aragonesas con un tamaño que no les permite destinar grandes recursos. Buscamos entre los modelos existentes y no encontramos ninguno que cumpliera todos los requisitos que nos habíamos marcado. Tomamos una decisión, había una necesidad que no éramos capaces de cubrir, teníamos que desarrollar nuestro propio modelo.

"Hemos creado un modelo de gestión pensado para la realidad de las pymes: práctico, innovador, tecnológico y orientado a resultados”

P.: ¿Qué características tiene?

R.: Desde la primera reunión de trabajo nos marcamos unas características mínimas que el modelo debía cumplir: ser eminentemente práctico, orientado a pymes de cualquier sector, incorporar innovación y tecnología, y mejorar la competitividad de las empresas. Creemos haberlo logrado. Este modelo permite a las organizaciones analizar su funcionamiento, identificar áreas de mejora y aplicar buenas prácticas apoyadas en herramientas tecnológicas que refuerzan la competitividad. Se presentará oficialmente en el próximo Aragón Business Summit y, a partir de ese momento, ofreceremos apoyo a todas las empresas que deseen implementarlo, tanto mediante programas de formación y mentorías como a través de nuestras herramientas de autodiagnóstico.

P.: ¿Cómo se diseñó el modelo y quiénes participaron en su desarrollo?

R.: Para diseñar el modelo tomamos como referencia otros modelos de éxito contrastados como Balanced Scorecard, EFQM, Six Sigma, Lean Management… Durante más de un año, el IAF, junto con expertos en gestión empresarial, han trabajado en todo el proceso de definición, diseño, consulta, testeo y, finalmente, publicación del modelo. Tras la definición del marco de trabajo, se puso en marcha un Consejo Asesor, formado por profesionales representativos de empresas, agrupaciones y otras entidades del mundo de la innovación y la economía, de dentro y fuera de Aragón. Por último, ha sido testeado en empresas reales.

P.: ¿Está dirigido este modelo a todas las empresas o hay perfiles concretos que puedan aprovecharlo mejor?

R.: Está diseñado para que cualquier empresa, tenga o no experiencia previa en modelos de gestión, pueda beneficiarse de él, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Desde una pequeña empresa familiar gestionada de forma personalista y que nunca ha trabajado con herramientas de planificación hasta una empresa en expansión, que verá en este nuevo modelo una forma de integrar y simplificar sus sistemas de gestión bajo un marco común, incorporando además la innovación y la sostenibilidad.

P.: ¿Cómo puede ayudar este modelo a las empresas en el día a día y en su desarrollo futuro?

R.: El modelo ofrece un marco práctico y estructurado para que las empresas analicen su gestión, identifiquen áreas de mejora y apliquen buenas prácticas de manera ordenada. Esto se traduce en mayor eficiencia, productividad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Además, su estructura integral basada en cuatro dimensiones, permite que las empresas vean su gestión como un sistema coherente, en lugar de actuar por departamentos aislados.