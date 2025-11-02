El hospital Royo Villanova en números: más de 52.000 urgencias, 1.600 ingresos y 8.000 operaciones quirúrgicas

No por ser pequeño trabaja poca gente. No por tener unas instalaciones obsoletas se hacen menos pruebas u operaciones quirúrgicas. Y no por adolecer de falta de espacios se dejan de hacer ingresos. El hospital Royo Villanova de Zaragoza acumula a sus espaldas, año tras año, una ingente cantidad de actividad que, en números, lo colocan como el tercer hospital de Aragón más grande y con más volumen de atenciones.

Y esto es ahora. Porque cuando se construya el hospital nuevo todo irá a más, a más. «Será un centro a la altura de las necesidades del siglo XXI, marcando un antes y un después en la sanidad aragonesa», dijo el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el debate del estado de la comunidad del pasado 24 de septiembre, cuando anunció el proyecto de construcción de otro Royo Villanova.

El actual, que ocupa 28.100 metros cuadrados, dispone de 257 camas y 7 quirófanos, de los que seis son para cirugías programadas y uno para casos urgentes. Su actividad anual supera las 52.000 urgencias, los 1.600 ingresos, registra 70.000 estancias hospitalarias y más de 8.000 operaciones. Y, en cuanto a recursos humanos, el centro tiene una plantilla de 1.243 profesionales.

Estas cifras, obviamente, quedan lejos de las que se prevén alcanzar con el nuevo hospital, donde todo crecerá exponencialmente: se tendrá una superficie construida de unos 66.000 metros cuadrados, se alcanzarán los 12 quirófanos y también se producirá un incremento en el número de camas hasta llegar a las 350. Además, de acuerdo al planteamiento de Sanidad, de 77 consultas externas a se pasará 144; de 22 áreas funcionales a 52; de 28 camas de uci y unidades de semicríticos a 52; y se añadirá una unidad de diálisis.

Lo que no se sabe por ahora, dado que eso depende de una planificación de recursos humanos y de la creación de plazas de acuerdo a los servicios, es hasta qué punto crecerá la plantilla. ¿Habrá traslados? ¿Se contratará a nuevo personal? ¿Qué pasará con el viejo Royo Villanova? ¿Seguirá prestando algún tipo de servicio sanitario? Son muchas las cuestiones todavía por responder para un futuro hospital que, en cualquier caso, se mantendrá acreditado para la formación especializada en Medicina Interna, Neumología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Traumatología, Urología y Enfermería de Salud Mental.

También seguirá siendo hospital de referencia de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del sector I, y recibirá rotaciones internas de los residentes de distintas unidades docentes de centros asociados, como la de Geriatría del Provincial, la unidad docente de Psiquiatría y Psicología Clínica del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y la unidad docente de Medicina Legal y Forense de Zaragoza.

En estos momentos, el hospital Royo Villanova es el centro de referencia para los 200.000 vecinos que viven en la margen izquierda de Zaragoza. Eso supone, ya de base, la movilidad de decenas de personas a diario hasta el centro, donde la llegada del transporte público (solo existe la opción del bus) es limitada y se hace mucho uso del coche privado.

Esto supone el trasiego en el barrio de San Gregorio de una cantidad ingente de vehículos que, cuando llegan al hospital, se topan con otro problema: el aparcamiento. El futuro proyecto, ante esta necesidad, tendrá «especial atención en la accesibilidad» y las plazas de aparcamiento llegarán hasta las 700.