Luz verde al Balneario de Benasque para convertirse en un centro termal tras tasar sus aguas

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ayuntamiento de Benasque han llevado a cabo con éxito las catas en el entorno del Balneario de los Baños de Benasque, lo que garantiza su uso como centro termal.

A falta del informe técnico definitivo, la estimación es que el manantial puede ofrecer hasta 10 litros por segundo de agua termal, lo que asegura que el balneario puede convertirse en un centro innovador de salud y bienestar bajo el nombre de Benasque, Villa Termal, según informó la DPH.

El éxito de la prospección realizada por la Diputación Provincial de Huesca y el Balneario de Benasque acercar el objetivo de rehabilitar y reabrir este edificio histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y que permanece cerrado desde 2019.

La prueba ha consistido en realizar una perforación hasta 100 metros de profundidad y la instalación de un tubo metálico y una bomba a 39 metros que ha conseguido bombear un caudal de agua termal de 10 litros por segundo durante más de 24 horas. Este caudal triplica la surgencia natural del manantial, que era de entre 2-3 litros/segundo, y lo hace con las mismas cualidades terapéuticas del agua y con una temperatura de entre 30 y 35 grados.

El caudal obtenido garantiza a futuros inversores que el Balneario de lo Baños pueda convertirse en un centro innovador de Salud y Bienestar en el que, además de aprovechar sus aguas termales, se puedan realizar congresos, reuniones o simposios vinculados a la medicina y a la salud tanto física como mental. Además, el excedente de agua, es suficiente para poder calefactar el edificio. De «éxito rotundo» califica el alcalde de Benasque, Manuel Mora, el resultado de las catas llevadas a cabo por la DPH y el consistorio ribagorzano.

«Es el balneario de toda España situado a la mayor altitud, dentro de un Parque Natural como el Posets-Maladeta. Te estás bañando mientras contemplas el Perdiguero, 3.280 metros de altitud. El paraje es impresionante. Por eso creemos que las posibilidades del entorno son infinitas y que lo único que hace falta es reconstruir ese edificio, que se explote y luzca como merece», sostenía Mora ayer en declaraciones a Europa Press.

El alcalde indicó que lo que no quiere es «tener que tirar más dinero» para evitar nuevos actos vandálicos como el último sufrido ante el actual estado de abandono que presenta este edificio histórico, pero cuya rehabilitación se pasaría de presupuesto: 10,5 millones de euros, según un estudio íntegro de su estructura.