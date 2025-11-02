Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rastrillo Aragón supera su récord de recaudación con más de 700.000 euros

Los beneficios obtenidos en esta 38ª edición se destinarán a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen

Un momento de la presente edición del Rastrillo Aragón.

Un momento de la presente edición del Rastrillo Aragón. / Fundación Ozanam

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La 38ª edición del Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam cerró sus puertas con una cifra histórica de recaudación que superó los 700.000 euros, convirtiéndose en la edición más solidaria desde la puesta en marcha de esta iniciativa. Concretamente, la cifra final se sitúa en los 727.872 euros.

La recaudación obtenida durante este Rastrillo 2025 se destinará al proyecto de ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Una intervención que permitirá habilitar 15 plazas adicionales y continuará creando espacios adaptados al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) habilitando cuatro unidades de convivencia en esta residencia. Durante diez días, decenas de miles de personas han acudido a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para participar en este evento solidario, consolidado un año más como una cita imprescindible para la sociedad aragonesa.

La jornada de clausura contó con momentos especialmente entrañables. La Comparsa de Cabezudos de la Antigua Química volvieron a llenar la Plaza Miguel Merino y haciendo las delicias de los más pequeños. Además, las jugadoras del Casademont Zaragoza, Helena Oma y Nadia Fingall, realizaron una visita al Rastrillo, donde compartieron tiempo con el público y mostraron su apoyo a la labor social de la Fundación, reforzando el vínculo entre deporte y solidaridad.

Desde la Fundación Federico Ozanam expresan su agradecimiento más sincero a todas las personas que hicieron posible este logro: voluntariado, visitantes, entidades, empresas y medios de comunicación. Gracias a su implicación, el Rastrillo Aragón es un verdadero espacio de solidaridad, encuentro y esperanza compartida.

TEMAS

