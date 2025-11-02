'Zaragoza cuenta contigo' para mantener limpia la ciudad

Zaragoza cuenta contigo. Este es el llamamiento que hace el Ayuntamiento de Zaragoza en su nueva campaña que busca fomentar el civismo y mantener limpia la capital aragonesa. La iniciativa pretende implicar a los vecinos en el cuidado de su entorno urbano y recordar que la limpieza y la convivencia son una responsabilidad compartida.

Bajo el lema No ensucies lo que limpiamos entre todos. Contamos contigo, el mensaje apela tanto a la conciencia individual como al orgullo colectivo, recordando que cada gesto cotidiano influye directamente en la convivencia y el bienestar común.

En este punto, la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha destacado el esfuerzo institucional que realiza el Ayuntamiento con 65 millones de euros destinados al contrato de limpieza y recogida de residuos, una inversión que “solo puede rendir al máximo con la colaboración de todos los vecinos”.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha subrayado que la campaña “pretende recordar que mantener a Zaragoza limpia es una tarea colectiva que requiere de la implicación de toda la sociedad y el compromiso diario de cada ciudadano”.

Llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana

Zaragoza es una ciudad en crecimiento, con barrios conectados, parques, calles y espacios públicos que favorecen la convivencia. Sin embargo, estos espacios también se ven afectados por conductas incívicas.

El consistorio ha estructurado la campaña en cuatro ejes de acción que buscan corregir las conductas incívicas más frecuentes en el espacio público:

Evitar bolsas fuera del contenedor. Recoger los excrementos de las mascotas. Eliminar las colillas en el suelo. Prevenir los orines en las fachadas.

El objetivo es claro: reducir estos comportamientos y fortalecer el sentido de comunidad. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se insiste en que la mayoría de los ciudadanos están orgullosos de su ciudad y desean verla limpia, pero a menudo sienten que sus esfuerzos individuales no son suficientes o que otros no colaboran.

'Zaragoza cuenta contigo' para mantener limpia la ciudad / MIGUEL ANGEL GRACIA

Charlas y talleres

La campaña contará con materiales gráficos y audiovisuales, dirigidos tanto a asociaciones vecinales y comercios como a la ciudadanía en general.

Los mensajes se difundirán en varios idiomas para llegar a toda la población residente en Zaragoza, destacando que la diversidad es una fortaleza y que la convivencia se construye sobre el respeto a las normas.

Además, se organizarán charlas, talleres y encuentros participativos con vecinos, colectivos y entidades sociales en los que se abordarán temas como la limpieza urbana, el uso correcto de los servicios públicos y la importancia de conocer las ordenanzas municipales como marco de convivencia.

El cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza también colaborará difundiendo la campaña entre establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad.

'Zaragoza cuenta contigo' para mantener limpia la ciudad / ANDREEA VORNICU

Comunicar, sensibilizar y sancionar

Aunque el propósito principal de la iniciativa es informar y sensibilizar, el consistorio recuerda que, si la prevención no es suficiente, la Policía Local reforzará la vigilancia y aplicará sanciones ante conductas incívicas que afecten a la convivencia y la imagen de la ciudad.

Algunos de los ejemplos que se vigilarán especialmente son:

Depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

No recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros.

No llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros.

Un movimiento colectivo por el orgullo de ser zaragozano

Con esta iniciativa, Zaragoza reafirma su apuesta por el civismo, la sostenibilidad y la convivencia como pilares de su identidad urbana. Porque, en palabras del mensaje principal, “no se trata solo de limpiar, sino de cuidar lo que nos une”.