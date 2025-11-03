La agencia de emergencias de Aragón toma forma: La DGA quiere lanzar la ley en el primer trimestre

Los servicios de emergencias de Aragón son motivo de orgullo de sociedad y clase política desde hace tiempo. Con capacidad de respuesta y tomados como referencia por otras muchas comunidades autónomas, los equipos de respuesta aragoneses son un puntal que el Gobierno autonómico quiere seguir apuntalando, desde el consenso con otros partidos políticos. En los planes de la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, que dirige el popular Roberto Bermúdez de Castro, está que tanto la Ley de la Agencia de Emergencias como el consorcio de bomberos echen a andar en los primeros meses del cada vez más cercano 2026.

El responsable político de la gestión de las emergencias aragonesas separa en «dos ámbitos» la puesta en marcha de los dos principales proyectos de la DGA para mejorar la respuesta ante las catástrofes. En el caso de la agencia de emergencias, el objetivo del Gobierno aragonés, según detalló Bermúdez de Castro en una entrevista con este diario, es «juntar al Infoar, al 061, a los bomberos forestales o al 112 dentro de la misma ley».

El marco normativo continuaría con la acción política que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció hace un mes y medio en el debate sobre el estado de la comunidad. Entonces, Azcón aseguró que el Plan de Emergencias de la comunidad reforzaría «la prevención, la coordinación y la respuesta» ante las mismas. La inversión para el plan superaría los 40 millones de euros para el período 2025-2031. Entre las novedades anunciadas entonces, el presidente aragonés destacó la renovación y mejora de los medios del 112, la activación de una red de hasta 21 helipuertos que permitiría el vuelo durante las 24 horas del día o la adquisición de hidroaviones y drones para combatir las emergencias, con especial atención a los incendios forestales.

El líder de la DGA anunció entonces la creación de anillos de seguridad en los municipios, una medida compartida por Bermúdez de Castro:_«En las emergencias tenemos que mejorar el entorno de nuestras localidades, mejorar la limpieza de los bosques o tener cortafuegos». El también responsable de la Hacienda aragonesa descarta «posturas maximalistas» en el control medioambiental y de las emergencias y destacó, en la citada entrevista con EL PERIÓDICO, la influencia del cambio climático en la virulencia de los efectos provocados por las catástrofes naturales: «En Interior estamos preocupados, porque quien no vea que el cambio climático influye en los fenómenos meteorológicos de los últimos años vive en otro mundo. Siempre ha habido riadas o incendios, pero no como los de sexta generación que vimos el pasado verano».

El consejero popular también avanzó el compromiso de la DGA por «educar a la gente» para conocer el impacto de estos fenómenos y por «proteger los entornos naturales». Aragón es una de las comunidades autónomas con más superficie vegetal, mucha de ella con categoría de espacio protegido o parque nacional.

El mismo plan tienen en el Pignatelli para el futuro consorcio de bomberos. La intención es que el trabajo conjunto de los cuerpos de todas las administraciones de la comunidad que cuentan con cuerpo propio, como son la propia DGA, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza. El consejero de Interior destaca «conversaciones»informales con todas las instituciones que se incluirán dentro de esta nueva unidad de coordinación, con las que tiene que llegar a acuerdos para ver cómo se pone en marcha. Bermúdez de Castro espera que el primer trimestre de 2026 sea el período en el que se active el futuro consorcio de bomberos.

El pasado mes de agosto, el consejero de Interior y el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, tuvieron un primer encuentro para abordar esta cuestión. Entonces, Bermúdez de Castro se mostró confiado de que la puesta en marcha se diera «este mismo año», por 2025, una fecha a la que no va a poder llegar el Ejecutivo autonómico. «Creemos que es muy importante que haya un consorcio de bomberos y la DGA va a participar en él con todo lo que sea necesario, aportando toda nuestra capacidad económica, de personal y de medios», afirmó entonces Bermúdez de Castro. Entonces, Sánchez Quero reclamó que el Gobierno autonómico debía asumir «su parte» en la creación del futuro consorcio.