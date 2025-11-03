Podemos Aragón celebra su Asamblea Ciudadana para decidir su nuevo "rumbo" tras un año de gestora

Podemos Aragón celebrará su Asamblea Ciudadana para decidir su nuevo "rumbo" tras más de un año con una gestora al frente desde el 6 al 28 de noviembre. El equipo técnico que ha dirigido el partido de forma interina en los últimos 13 meses ha convocado la Asamblea Ciudadana de la que deberá salir el futuro coordinador o coordinadora autonómico del partido morado, que acumula dos años de dificultades en lo orgánico en la comunidad autónoma, después de haber perdido gran parte de su representanción parlamentaria y municipal en mayo de 2023.

Después del paso al lado de su entonces coordinadora, Maru Díaz, y todo su equipo, y de la renuncia también de Marta de Santos, que asumió las riendas durante unos meses, el equipo técnico nombrado por la dirección estatal y cuya portavoz es Pilar Gimeno ha comunicado las claves de este nuevo proceso electoral que pretenden que sirva para "definir el rumbo de este proyecto común".

Gimeno ha explicado que la gestora lleva "todo un año cuidando este espacio colectivo" y ha asegurado que son "optimistas" con este proceso, porque en este tiempo han constatado "la reactivación de los círculos en buena parte del territorio" y el "regreso" de gente que se había alejado del partido en momentos anteriores. "Hemos encontrado una militancia leal, generosa y comprometida con Podemos y con Aragón", ha destacado.

Por el momento, el equipo técnico no ha trasladado ni nombres ni candidaturas y ha defendido que se va a mantener "neutral" ante la propuesta de cualquier militante que quiera presentarse. "Es un proceso de ilusión, respeto y esperanza por que lo que nos une es algho más que los nombres", ha recalcado Gimeno, que ha defendido que el proyecto de Podemos "sigue siendo necesario para Aragón".

Sin candidaturas confirmadas

Héctor Almazán ha sido el encargado de trasladar la parte técnica de la convocatoria. Serán necesarios 90 avales para la candidatura del coordinador autonómico "y el día 29 de noviembre será proclamado el coordinador o coordinadora autonómica de Podemos". Antes, ha relatado, habrá un periodo de preinscripciones, otro de validación y subsanación de errpores y finalmente el periodo de registro de candidaturas y listas.

"Las votaciones serán telemáticas del 24 al 28 de noviembre, y el equipo del coordinador autonómico tomará posesión a la mayor brevedad tras la proclamación de los resultados", ha defendido Almazán.

Desde el equipo técnico de Podemos Aragón no han trasladado cuál es el censo actual de inscritos en la formación morada, porque esa información "depende de Podemos estatal" ni ha trascendido cuántas personas tendrán derecho a voto en este proceso, que serán todos los inscritos.

Las relaciones con el diputado autonómico

Desde el equipo técnico de Podemos Aragón no han querido valorar la situación del diputado autonómico que tiene la formación morada, Andoni Corrales, con quienes la relaciones están rotas. "La coordinadora que resulte elegida de esta asamblea será quienes tengan que llevar adelante esta tarea", han comentado desde el equipo ténico. Sí que han destacado la "paz" con la que se ha desarrollado su trabajo en todo este tiempo y han reiterado su agradecimiento a la militancia en todo el territorio.