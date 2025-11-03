Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badiola ve una evolución "positiva" de la gripe aviar en Aragón y la DGA confirma el descenso de animales muertos

El Gobierno aragonés descarta, por ahora, la creación de una línea de ayudas porque el sector no ha solicitado el apoyo, al no haberse detectado casos dentro de ninguna explotación de la comunidad

Un instante de la reunión entre la consejería de Agricultura, el doctor Juan José Badiola y representantes del sector avícola en la comunidad. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se ha reunido este lunes con las grandes integradoras del sector avícola de la comunidad para abordar de manera conjunta la llegada de la gripe aviar a la comunidad. El comité, en el que han participado el consejero Javier Rincón y la directora general de Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha contado con la participación del doctor Juan José Badiola, experto asesor que ha asegurado que la evolución de la plaga es "positiva". Tanto Rincón como Badiola han destacado "el descenso" de los animales muertos, que siguen rondando los 500 ejemplares y todos son de origen salvaje.

