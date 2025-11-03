Badiola ve una evolución "positiva" de la gripe aviar en Aragón y la DGA confirma el descenso de animales muertos
El Gobierno aragonés descarta, por ahora, la creación de una línea de ayudas porque el sector no ha solicitado el apoyo, al no haberse detectado casos dentro de ninguna explotación de la comunidad
El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se ha reunido este lunes con las grandes integradoras del sector avícola de la comunidad para abordar de manera conjunta la llegada de la gripe aviar a la comunidad. El comité, en el que han participado el consejero Javier Rincón y la directora general de Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha contado con la participación del doctor Juan José Badiola, experto asesor que ha asegurado que la evolución de la plaga es "positiva". Tanto Rincón como Badiola han destacado "el descenso" de los animales muertos, que siguen rondando los 500 ejemplares y todos son de origen salvaje.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza