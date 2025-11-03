Badiola ve una evolución "positiva" de la gripe aviar en Aragón y la DGA confirma el descenso de animales muertos

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se ha reunido este lunes con las grandes integradoras del sector avícola de la comunidad para abordar de manera conjunta la llegada de la gripe aviar a la comunidad. El comité, en el que han participado el consejero Javier Rincón y la directora general de Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha contado con la participación del doctor Juan José Badiola, experto asesor que ha asegurado que la evolución de la plaga es "positiva". Tanto Rincón como Badiola han destacado "el descenso" de los animales muertos, que siguen rondando los 500 ejemplares y todos son de origen salvaje.