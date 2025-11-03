El embajador de Palestina en España visita Zaragoza: "Sigue habiendo un genocidio por goteo; en ningún caso hay un plan de paz"

"Es verdad que ya no hay un genocidio masivo, pero sigue habiendo un genocidio por goteo". Con esta frase ha resumido el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, la situación que se vive en su país a causa de los ataques, menos intensos pero continuos, del Ejército del Estado israelí en la franja de Gaza desde el pasado 11 de octubre, cuando se firmó el "plan de paz" propuesto por Donald Trump en Egipto.

El diplomático, presente en Zaragoza para celebrar un encuentro en el Paraninfo con estudiantes de Derecho Constitucional y ciudadanos en general, ha sido muy crítico con la "tregua a medias" auspiciada desde EEUU. "No ha pasado un solo día desde el 11 de octubre en el que Israel no haya matado a muchos palestinos en la franja. Reanudan los asesinatos y los bombardeos cuando quieren, porque siempre encuentran un pretexto para hacerlo", ha lamentado.

En ese sentido, Wahed ha recordado que Palestina lleva siendo "víctima de un proceso colonialista" desde hace un siglo. Y sobre eso, precisamente, quería incidir en su encuentro de este lunes con decenas de estudiantes que han copado el Aula Magna del insigne edificio universitario. "La colonización ha tenido un éxito claro, ya que ha logrado deshumanizar al pueblo palestino y usar esa justificación para cometer un genocidio", ha expresado, para después afirmar que ahora predomina un discurso "de miedo y odio" basado en la "ignorancia".

Por ello, dice, "es importante que nos conozcamos, porque así nos damos cuenta de que no somos tan distintos". "Debemos construir puentes, diálogo y el debate debe ser el camino, nunca la confrontación militar", ha agregado el diplomático palestino, que se ha referido después al papel que está jugando la comunidad internacional desde que el Estado israelí intensificó el genocidio hace dos años.

Dudas con la paz de Trump

En concreto, ha enfatizado en el plan de paz propuesto por Trump. "Solo tiene clara su primera fase, el intercambio de rehenes por presos políticos palestinos. Que por cierto, de los 1.968 palestinos liberados, solo 250 habían tenido un juicio militar. El resto estaban encerrados sin cargos, sin acusación, sin juicio y sin sentencia. Esa es la doble moral", ha reseñado Wahed.

De vuelta al plan firmado el pasado 11 de octubre en Egipto, ha recalcado la importancia de que se siga implementando pese a las "confusiones" que plantea. Aunque matiza: "En ningún caso es un plan de paz. Ni siquiera el presidente Trump lo considera así. La esencia es la ocupación, y hay que poner fin a eso". La solución en la que se debe avanzar, aclara, es la de "los dos Estados".

El diplomático también ha sido muy duro con el papel que sigue jugando Israel respecto a la ayuda humanitaria. "Según los últimos informes, en estas semanas han entrado 3.206 camiones de los más de 13.000 que prometieron, menos de un 20%. Sigue la hambruna y falta material médico, sanitario... Israel actúa con total impunidad porque sabe que no va a pagar ningún costo".

En relación a esto último, Wahed ha hecho énfasis en que la paz llegará "cuando realmente haya elementos para ello". El primer paso, incide, que Estados Unidos deje de "financiar, proteger y blindar las políticas genocidas de Israel". "Si realmente pretenden detenerlo, primero deben dejar de armarles, porque los israelíes matan palestinos con armas americanas. Hace falta voluntad y no seguir con una situación que les reporta muchos dividendos a través de la venta de armas", ha sentenciado.

"Un pueblo hermano"

Mientras, el embajador palestino se ha deshecho en elogios hacia España -"ha tenido claridad, voluntad y visión y ha tomado la delantera a nivel popular e institucional", ha señalado- y, más concretamente, Aragón y Zaragoza. En ese sentido, no es ajeno a la concesión del título de Hija Predilecta de la capital aragonesa que recibió hace un mes la Casa Palestina de Aragón. Un gesto que demuestra, a su juicio, "la esencia del pueblo aragonés, un pueblo hermano y abierto que ha acogido a palestinos que han correspondido esa acogida".

"Estamos muy orgullosos de que muchos hispano palestinos hayan tenido una importante labor al servicio de la sociedad aragonesa", ha remachado, a la vez que hacía referencia al desprestigio que desde algunos grupos políticos, especialmente Vox, se intentó realizar tanto contra la Casa Palestina como contra su presidente, Ibrahim Abiat, para boicotear la entrega de la distinción durante los últimos Pilares.

"Lamentablemente, como decía al principio, hay quienes siembran el odio y el medio. A quienes optan por esa vía, la Historia los juzgará. Espero que recapaciten", ha concluido. En el acto, Wahed ha estado acompañado del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, Sergio Salinas, y del profesor de Derecho Constitucional de la misma, Francisco Palacios, quien ha anticipado un debate en el que confirmarían "si existe o no la agresión israelí viendo los mapas del último siglo".