La FP se abre camino en el medio rural de Aragón: 6.700 matrículas y más de 120 títulos
Más de 8.000 alumnos estudian este curso en escuelas de pueblos de menos de 5.000 habitantes
Mientras la educación obligatoria pierde fuerza en el medio rural de Aragón, entre otros motivos por la baja natalidad que registra la comunidad, la Formación Profesional se abre camino. Este curso escolar, en el medio rural hay registradas 6.700 matrículas, y son ya más de 120 los títulos de grados básicos, medios y superiores que se imparten en centros rurales de pueblos de menos de 5.000 habitantes aunque el número de alumnos sea menor a 10.
Todo ello englobado en un contexto en el que, según lo datos ofrecidos por al consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, momentos antes del comienzo de la reunión del Observatorio de la Escuela Rural, más de 8.000 alumnos estudian en el medio rural de Aragón. Lo hacen de forma mayoritaria en la provincia de Huesca (3.174), a la que sigue la de Teruel (2.471) y, finalmente, la de Zaragoza (2.414).
