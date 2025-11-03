García Tirado revalida la presidencia del Colegio de Médicos de Zaragoza con el objetivo de dignificar la profesión

Reforzar y dignificar la profesión médica y el sistema sanitario es el compromiso que se ha marcado la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ) para los próximos años. Así lo ha expresado el doctor Javier García Tirado, reelegido presidente tras encabezar la única candidatura presentada a la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva.

Durante el acto de toma de posesión, celebrado este lunes 3 de noviembre en el salón Ramón y Cajal del COMZ, García Tirado, ha subrayado que el Colegio de Médicos debe actuar como punto de referencia y apoyo para los profesionales, fomentando su compromiso y el orgullo de pertenencia a la institución. "Queremos que el Colegio sea la casa de todos los médicos, un lugar que los respalde, les acompañe y defienda sus intereses profesionales", ha afirmado.

Entre los principales retos de este nuevo mandato se encuentra reforzar el liderazgo de la profesión médica como eje vertebrador del sistema sanitario. "El sistema sufre una importante falta de liderazgo médico, y recuperarlo sería un gran impulso para su regeneración", ha señalado García Tirado, destacando que desde el Colegio se trabajará para estimular el compromiso de los profesionales con la dignificación de la Medicina y con la defensa de sus derechos e intereses.

La nueva Junta también se ha marcado como prioridad la reforma de la sede colegial, un proyecto que busca modernizar las instalaciones y acercar la institución a la colegiación. "Una sede renovada será un revulsivo importante para fortalecer el vínculo de los médicos con su Colegio y reforzar el valor de pertenencia a esta casa común", ha indicado el presidente.

El presidente ha recordado también el papel del Colegio en la defensa de la profesión frente al intrusismo y en la vigilancia de la deontología médica, con el objetivo final de garantizar que "la ciudadanía sea siempre atendida por profesionales cualificados, ética y científicamente".

Además, el COMZ reforzará los servicios de apoyo y formación que ofrece a sus colegiados. Se potenciará la asesoría en investigación, se ampliará el programa de formación continuada y se impulsará la colaboración con las sociedades científicas. García Tirado ha remarcado que estos avances permitirán "satisfacer mejor las necesidades reales de los médicos y consolidar al Colegio como una institución útil, cercana y comprometida".

Junta directiva al completo

La nueva Junta Directiva, que liderará García Tirado, estará compuesta por los doctores José Manuel Cardiel, Carmen Puig, Alfredo Pérez Lambán y Miguel Ángel Simón Marco, que ocuparán las vicepresidencias. En la Comisión Permanente figuran la doctora Belén Lomba García como secretaria, el doctor Javier Fuentes Olmo como vicesecretario y la doctora Concepción Blasco Gimeno como tesorera.

Asimismo, ejercerán como vocales el doctor José Manuel Cucalón Arenal, en representación de Atención Primaria Rural; la doctora Aurita Auría Lambán, en Atención Primaria Urbana; la doctora Reyes Ibáñez Carreras, en Médicos de Hospitales; y el doctor Juan Bosco Calatayud, en Médicos de Ejercicio Privado.

El doctor Guillermo Viguera Alonso continuará al frente de la vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, mientras que la doctora Gloria Fernández-Velilla asumirá la de Administraciones Públicas. Por su parte, la doctora Paloma López Marín representará a los Médicos Jubilados y el doctor Javier Moreno a los Médicos Tutores y Docentes.