El Gobierno de Aragón recauda hasta septiembre en cuatro impuestos más de lo presupuestado para todo 2025

La calculadora responde en verde en el Gobierno de Aragón. La recaudación de los tributos cedidos a la comunidad autónoma supera, a cierre de mes de septiembre, a lo presupuesto por la consejería de Hacienda para todo el año 2025. El extraordinario funcionamiento del impuesto de transmisiones patrimoniales y el buen avance de los actos jurídicos documentados y la puesta en marcha durante todo el ejercicio de las tasas a las energías renovables (en especial la que grava el funcionamiento de los parques eólicos) son las dos principales razones por las que las arcas autonómicas atraviesan un buen momento, en cuanto a ingresos se refiere.

El impuesto sobre las transmisiones patrimoniales es la gran estrella en los ingresos autonómicos. La compraventa de inmuebles no para en la comunidad, ni en ningún territorio de España, pese a que el problema de la vivienda sigue siendo el principal quebradero de cabeza para los ciudadanos. La consejería de Hacienda que lidera el popular RobertoBermúdez de Castro cuantifica en 160,59 millones de euros los ingresos por este tributo al cierre de septiembre de 2025. Un impuesto que ha superado con creces las expectativas del Gobierno de Jorge Azcón para todo este año: el presupuesto de estos ingresos se quedaba en 151,6 millones de euros. Un 105% de ingresos respecto a lo esperado.

La diferencia con el acumulado en septiembre de 2024 es de casi 20 millones de euros, ya que entonces las transmisiones patrimoniales habían repercutido en la comunidad con 141,71 millones.

Con resultado también positivo, pero a un ritmo más lento que el de vértigo que ha cogido en el presente año la tasa a la compra y venta de inmuebles, se encuentran los actos jurídicos documentados. Hacienda esperaba ingresar en todo el año 2025 60,8 millones de euros por el llamado impuesto de las hipotecas. Al finalizar septiembre de 2025, el último mes con todos los datos completos, se rozaba la meta de final de año con 59,6 millones de euros. Un 98% de lo estimado ya está en las cuentas del Gobierno de Aragón, a la espera del último trimestre del año.

El crecimiento respecto a las mismas fechas en 2024 no es tan impactante como en el caso de las transmisiones patrimoniales, pero sí supone un crecimiento del 6,47% respecto a lo recaudado el pasado año. Para el final de septiembre de 2024, la DGA ingresó 55,98 millones de euros, por los 59,6 que ingresó al cierre del noveno mes de 2025.

Impuesto a las renovables

Otra de las razones por la que los ingresos del Gobierno de Aragón avanzan a buen ritmo es por la tasa a la energía verde. El impuesto a los parques eólicos y a los fotovoltaicos instalados en la comunidad se puso en marcha a mediados de 2024, después de una negociación parlamentaria y varias reuniones con el sector que terminaron mermando la cantidad de ingresos que las arcas autonómicas percibirán por la presencia de molinos y placas solares en el territorio.

En 2025, al cierre de septiembre, el impuesto sobre los parques eólicos ha repercutido en 10,34 millones de euros para las arcas del Gobierno de Aragón. A falta de tres meses de ingresos, la cifra supera en 1,5 millones de euros a todo lo recaudado durante 2024. Entonces, entre los meses de septiembre –cuando se puso en marcha el tributo– y diciembre, la DGA recaudó algo más de 8,82 millones de euros. Una diferencia del 17,19% al finalizar el noveno mes del año y que será aún mayor al cierre del ejercicio contable, ya que todavía quedan tres meses por recaudarse.

Una reacción similar ocurre con el impuesto a los parques fotovoltaicos aragoneses. En el presente ejercicio, Hacienda ha recaudado más de 3,82 millones de euros por las tasas a la potencia, número de placas y extensión de los parques instalados en territorio aragonés. En todo el ejercicio de 2024 se recaudaron 1,97 millones de euros. Este impuesto a la energía solar también entró en vigor en septiembre, por lo que solo registró ingresos en el último cuatrimestre del año.

Las previsiones de Hacienda para todo el año eran recaudar 12 millones de euros por la tasa a la explotación de los parques eólicos y otros ocho millones por los parques fotovoltaicos. Con 10,34 millones del impuesto a los molinos ya en las arcas autonómicas, lo que supone el 86,17% de todo lo estimado, se da por casi seguro que lo presupuestado por el equipo de Bermúdez de Castro se cumplirá. Más dudas genera el funcionamiento del impuesto a la energía solar: los 3,82 millones de euros suponen tan solo un 47,78% de los ocho millones de euros presupuestos. Más complicado de alcanzar las previsiones, al quedar solo el último trimestre del año para recaudar más de la mitad de lo estimado.