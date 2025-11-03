Más memoria y comprensión: la escuela aragonesa reclama volver a tomar apuntes en papel

"Veníamos de unos años de una innovación muy loca y, poco a poco, se va abandonando la idea de que cualquier cambio es bueno, que va desmontándose por la cruda realidad". Son palabras de Juan Fernández, profesor, investigador y autor de En blanco: Cómo focalizar la atención, la memoria, y la motivación para aprender, compartidas por infinidad de docentes tanto de primaria como de secundaria. Una de las cuestiones que esa innovación demonizó fue aprender mediante la toma de apuntes, práctica desterrada en muchas escuelas durante años y que ahora se vuelve a reivindicar como método válido.

El psicólogo y miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía Paco Royo defiende que la toma de apuntes a mano ofrece "ventajas" frente al uso excesivo de pantallas, algo que queda acreditado en "numerosos estudios experimentales y revisiones". Algo que no considera "una moda" o una decisión aislada de un grupo de profesores o de los consejos escolares. "Se tiene que estimular un trabajo psicomotriz pensado y con sentido", reitera.

Este cambio de tendencia ha calado firme en la comunidad y parece que las viejas prácticas encuentran un nuevo estímulo. Una comisión en las Cortes de Aragón estudia la vuelta del papel y el boli a las aulas por ser "una oportunidad potente y valiosa". Y de forma paralela la consejería de Educación ya trabaja en la redacción de la normativa que regulará la reducción de los dispositivos electrónicos para remontar la comprensión lectora.

Según explica Royo, en las aulas en los últimos años se ha dado el caso de alumnos de Bachillerato que se han negado a exponer un trabajo porque estaba moldeado por la Inteligencia Artificial y no conocían el fondo de la cuestión que presentaban ante los compañeros. "Los apunten en papel permiten organizar y clasificar mejor el conocimiento", asegura.

Flechas y diagramas

A ojos de Fernández, el problema de tomarlos en ordenador es que "es más fácil que transcribas" de forma mecánica. "Haciéndolo a mano es más difícil seguir el ritmo y te obliga a procesar mediante flechas, diagramas, abreviaturas o mapas mentales", apunta el docente, quien añade también que con el ordenador hay más posibilidades de que desconectes en algún momento porque te ha llegado una notificación, con lo que se reduce la concentración.

Royo incide en que la bibliografía científica está tratando de mostrar más pruebas experimentales de que la toma de apuntes a mano ofrece "una ventaja en la comprensión conceptual". Las razones de fondo están en que con un bolígrafo en la mano los alumnos, de todas las edades, tienen una mayor "activación viso-motora" y una mayor "conectividad neuronal asociada al gesto de la escritura", sobre todo por el uso constante de la psicomotricidad.

Con estos estudios sobre la mesa se ha establecido un consenso generalizado en que si quieres aprender algo necesitas procesarlo y que para aprender cosas complejas es importante escribirlas. "Escribirlo es una forma de apropiarse de lo que te están contando, es hacerlo tuyo, incluirlo en tu catálogo de modelos mentales", defiende Fernández, quien apunta que "no solo escribirlo, también darle organización gráfica como ponerlo en forma de diagramas".

La profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza Carolina Falcón indica en todo caso que la exposición a dispositivos digitales de los estudiantes ya llegará de forma natural. Así, piensa que es una falacia afirmar que, dado que el futuro es digital, "debemos acostumbrar a los niños desde edades tempranas al uso de dispositivos tecnológicos". Y asegura que no existen pruebas que respalden esa afirmación. "La generación adulta actual aprendió a manejar herramientas digitales en etapas avanzadas de su vida y ha logrado adaptarse sin dificultad", establece.

Recursos disponibles

Para Falcón, "lo que verdaderamente cambia, continua y aceleradamente, es la sociedad y los recursos disponibles, no el cerebro humano ni su proceso madurativo, que se extiende hasta los veinte años".

El psicopedagogo aragonés manifiesta que la relevancia de esta comisión institucional, que se reúne de forma no periódica, permitirá en un futuro próximo definir "las pautas legislativas para regular el buen uso de los dispositivos digitales" en las aulas de Aragón, una tarea "nada fácil pero llena de posibilidades" para crear un buen equilibrio entre el aprendizaje y la alfabetización digital".

Entre las recomendaciones prácticas para el aula que han trasladado, pensando en los recintos educativos aragoneses, destacan "mantener la enseñanza de caligrafía y escritura manual en primaria", al considerar que beneficia el reconocimiento de las letras y la lectura temprana. Además, habla de "usar tabletas con lápiz cuando sea necesario" ya que podrían aproximarse a los beneficios del gesto manual.

Un lema galáctico acaba resumiendo la postura que desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía han defendido en las Cortes de Aragón. "La tecnología es buena, usémosla bien y evitemos el lado oscuro de la fuerza", manifiesta. Para la entidad, la alfabetización digital "debe ir acompañada de ética y pensamiento crítico a partes iguales".