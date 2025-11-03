Nace la plataforma SOS Sanidad Pública Aragón para reflotar un sistema “enfermo”

Alrededor de una veintena de colectivos se han sumado para conformar la plataforma SOS Sanidad Pública Aragón con el objetivo de defender un sistema de salud universal, accesible, con una financiación adecuada y hacer frente al hecho de que la sanidad pública esté actualmente “enferma” y con “unos síntomas alarmantes”.

Los portavoces de la nueva plataforma, Carmen Sánchez, Sonia García y José Antonio Domingo, la han presentado este lunes en una rueda de prensa en Zaragoza en la que han alertado de la situación que atraviesa el sistema de salud aragonés. Entre sus principales demandas, García ha citado que esta iniciativa busca “defender una sanidad pública universal, accesible y con una financiación adecuada”.

Pero también otros asuntos, resumidos en una quincena de puntos, que incluye adecuar la dotación tecnológica, que haya el personal necesario y con buenas condiciones laborales y la recuperación del transporte sanitario público. También, mejorar las infraestructuras y la accesibilidad, aumentar las camas hospitalarias, implementar modelos de atención a la cronicidad extrahospitalarios y reducir las listas de espera.

Entre las demandas de la plataforma también están mejorar los servicios de las urgencias hospitalarias, recuperar los privatizados e impedir nuevas privatizaciones, mejorar la coordinación entre servicios públicos y ofrecer una atención continuada en los centros de salud. Por último, desde SOS Sanidad Pública Aragón solicitan promover la salud comunitaria, la preventiva y la promoción de la salud, mejorar el uso de medicamentos y prestar atención a la salud mental.

Esta plataforma llega en un momento, como ha expresado Sánchez, en el que “la sanidad pública está enferma” y muestra “unos síntomas alarmantes”, como por ejemplo en cuestiones como las listas de espera. En su análisis de la situación, ha citado problemas como la falta de profesionales en los centros de salud y en algunas especialidades, con una “mala distribución” que lleva a que, aunque Aragón supere la media nacional de personal médico en activo, Huesca y Teruel sean, en España, “las provincias que menos personal médico tienen en el activo por superficie”.

Sánchez también se ha referido a la “subfinanciación” que padece el sistema aragonés, que se encuentra “a la cola de las comunidades en gasto sanitario” y con un reparto que no es “justo”. En ese sentido, ha aludido al hecho de que a la atención primaria se destine “un 13%” del presupuesto, cuando necesitaría “por lo menos un 25 %” para funcionar correctamente.

No obstante, ha matizado que “más presupuesto tampoco garantiza la calidad del servicio” y ha destacado que “se está produciendo una sangría muy importante de dinero” que va a parar al sector privado, con unas últimas cuentas que dedican “100 millones de euros para conciertos”.

Además, Sánchez ha advertido de que en Aragón “está sufriendo ya” que cerca del 26% de la población se encuentre en riesgo de pobreza y exclusión, por lo que serán necesarios “bastante más recursos” para afrontar ese escenario desde la sanidad pública. La portavoz ha recalcado que son necesarios “más presupuestos para poner a funcionar el sistema público al 100 %” y que no vaya “ni un euro para la privada”.

Como primer acto de la nueva plataforma, García ha anunciado que este domingo han convocado una manifestación que, bajo el lema ‘¡Aragón, despierta! ¡Salva tu sanidad pública!’, partirá a las 12.00 horas del edificio Pignatelli y concluirá en la plaza España.

Con este motivo, en Huesca habrá una concentración en la plaza Zaragoza a las 13.00 horas y en Teruel, en Fuenferrada, a las 12.00 horas. Además, el día 12, el profesor Vicente Ortún, de la Universidad Pompeu Fabra, abordará en una conferencia la ‘Economía de la salud’, en la facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza