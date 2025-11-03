Los partidos de Aragón reaccionan a la dimisión de Mazón: "Llega tarde" y "da vergüenza"

Los partidos aragoneses han valorado la decisión del ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con calificativos que van desde la "vergüenza" a la "tardanza" en la toma de decisiones, un año después de la tragedia de la dana que asoló Valencia.

Por parte del PP, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido la dimisión de Mazón. Ha valorado como "ejemplar" la decisión de Carlos Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. "Ha sido responsable y ha tomado la decisión que creía mejor para la Comunidad Valenciana", ha señalado.

Chueca ha aprovechado para reclamar la misma actitud a otros cargos públicos "cuyas decisiones son muy cuestionadas", y ha citado al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Hay políticos que se mantienen en el cargo pese a haber cometido errores muy graves. Sería deseable que aplicaran la misma responsabilidad", ha añadido.

También desde el PP, pero en boca de su portavoz parlamentario, Fernando Ledesma, casi las mismas declaraciones. "Hay políticos que se mantiene en el cargo habiendo cometidos graves errores y acorralados por la corrupción, sería deseable que aplicaran la misma responsabilidad", ha comentado, cerrando filas con el posicionamiento del partido.

"Mazón ha tomado su decisión y ahora lo importante es actuar con responsabilidad para con los valencianos, y esto significa que es necesario facilitar cuanto antes la elección del nuevo presidente. Los ataques a Mazón no tapan la verdad, la responsabilidad del PSOE y Pedro Sánchez, los valencianos pidieron ayuda y el Gobierno de Sánchez no se la dio", ha dicho Ledesma, mirando directamente a Vox y al PSOE, sin entrar al fondo de las palabras del ya expresident.

Así, ha abundado en que "lo importante son las víctimas, sus familias y la reconstrucción de las zonas afectadas".

La izquierda pide elecciones anticipadas

Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario, Fernando Sabés, ha calificado la dimisión de Mazón como "claramente insuficiente, porque no asume responsabilidades". "Mazón se va como vino: mintiendo culpando de todo a los demás y sin asumir sus negligencias", ha añadido.

Para Fernando Sabés "el problema de fondo no es Mazón; el problema de fondo son los gobiernos del PP y de Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan porque niegan todo, fomentan recortes y privatizaciones y generan víctimas de todo tipo". Ya ha calificado como "auténtico fraude" la falta de anticipo electoral. "La Comunidad Valenciana no puede perder dos años más de tiempo en una prórroga estéril y vergonzosa", ha denunciado.

Desde CHA, su secretaria general, Isabel Lasobras, han calificado su comparecencia de "lamentable, vergonzosa e indigna de un representante público", y ha considerado que su dimisión llega "un año tarde". "Nos parece un escándalo que mantenga el aforamiento y siga cobrando de las instituciones mientras elude a la Justicia. Las familias de las víctimas necesitan respeto y verdad, no discursos vacíos ni victimismo", ha lamentado Lasobras. "A Mazón le ha hecho dimitir el pueblo Valenciano, manifestación tras manifestación, mientras el PP y Vox le protegían. En estos momentos, la única salida posible es la convocatoria de elecciones anticipadas", ha defendido.

Por parte de Teruel Existe, su portavoz Tomas Guitarte ha considerado que la dimisión "era una cuestión moral, debería haberlo hecho antes, en vez de obsesionarse por mantenerse en el cargo". "Y lo debería haber hecho por respeto a las víctimas, a los ciudadanos y a los intereses de su propio partido. Con esta actuación tardía, además, ha vuelto a dejar al PP en manos de Vox. Ha intentado culpar a todo el mundo menos a sí mismo", ha denunciado. "Esa obsesión de ciertos políticos, de cualquier signo, por perpetuarse en el cargo, hace mucho daño a la vida pública. Insisto: Mazón debería haber dimitido hace mucho tiempo", ha concluido Guitarte.

Así, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que "si hay una palabra que resumen la acción del señor Mazón es 'tarde". "Llegó tarde a ayudar a los valencianos, llegó tarde a dar explicaciones, a reconocer que se había equivocado y llega tarde a dimitir. En política tiene que haber un factor fundamental, que es la responsabilidad que cada uno tiene", ha defendido Izquierda. El diputado autonómico y líder del PAR asegura que "vemos a un PP tibio con lo propio y muy duro con lo del vecino y esto es algo que en política se convierte en habitual. Qué pena que el señor Mazón no haya estado a la altura y que el PP, en nuestra opinión, tampoco. Ojalá la próxima persona que presida Valencia esté a la altura de los valencianos", ha defendido.

Desde Izquierda Unida de Aragón, a través de su coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha manifestado su "preocupación" ante la deriva política del Partido Popular, tras la dimisión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Para IU, este gesto "no es suficiente" y exige la convocatoria inmediata de elecciones.

"La negligencia en la gestión y la mentira como herramienta política no son una excepción en el Partido Popular, sino su seña de identidad", ha afirmado Sanz. "El PP en bloque ha respaldado y aplaudido esas prácticas hasta que ha comprobado que, esta vez, la ciudadanía no se deja engañar", ha lamentado.

Desde Podemos Aragón, su portavoz, Pilar Gimeno, ha calificado de "vergonzosa" la respuesta de Carlos Mazón. "Me ha dado vergüenza ajena escucharlo: ni siquiera en su último día como presidente de la Generalitat ha sido capaz de trasladar empatía con las víctimas ni de pedirles perdón", ha lamentado Gimeno.