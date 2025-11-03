El restaurante de un pequeño pueblo de Huesca que sueña con ser el rey de la tapa en España

La provincia de Huesca está de moda por muchos motivos. La naturaleza consigue atraer cada fin de semana a miles de turistas hasta los espectaculares paisajes del Pirineo. Encontrar un hueco libre en los hoteles, casas rurales y restaurantes de las principales villas del norte de la provincia se ha convertido en toda una odisea para los visitantes.

El éxito turístico de Huesca viene acompañado de un auge gastronómico que ya ha sido reconocido a nivel nacional. Hasta siete restaurantes del norte de Aragón han sido ya galardonados con una estrella Michelin: Ansils (Anciles), Casa Arcas (Villanova), La era de los nogales (Sardas), Lillas Pastia (Huesca), Tatau Bistro (Aínsa) y Canfranc Express (Canfranc).

Las distinciones han situado a Huesca en el panorama nacional de la gastronomía provocando que muchos más restaurantes de la provincia apuesten con fuerza en lograr un reconocimiento. Por ejemplo, el restaurante La Oveja Negra de Barbastro consiguió la distinción "Bib Gourmand", que distingue a los restaurantes con una excelente relación calidad-precio.

Gala Guía Michelin en la provincia de Huesca / GUÍA MICHELIN

Paquita la del Monte

El último restaurante que busca un galardón a nivel nacional es el restaurante El Portal situado en Alcolea de Cinca. Este establecimiento, que también es un hostal, ha logrado de la mano del chef Ramón Lapuyade clasificarse para la final del Concurso Nacional de Tapas que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Valladolid.

La tapa de Alcolea que buscará el trono nacional se llama Paquita la del Monte y competirá, por ejemplo, contra otras elaboraciones aragonesas como 365 ventanas tiene mi año del Canfranc Express o Hambre del restaurante de Zaragoza La Bocca Mediterranean Food.

Hostal El Portal de Alcolea de Cinca / SERVICIO ESPECIAL

El restaurante El Portal de Alcolea se encuentra situado en la ribera del Cinca a la sombra de las imponentes ripas y fue inaugurado en 1998. Tal como explica en su página web, este establecimiento se ha consolidado en el Cinca Medio como una gran opción para elegir "una rica y variada gastronomía de estilo casero y tradicional".

Este restaurante ofrece viernes de tapas, menú y carta el fin de semana junto a un menú diario. El consumidor podrá comer en El Portal desde raciones tradicionales, tablas de quesos y embutidos, ensaladas, pescados, carne a la parrilla, hamburguesas y pizzas caseras.

Por ejemplo, El Portal ganó el Mejor Paquito de Huesca en 2025 con su Paquita la Cubana. Este restaurante oscense ya compitió el año pasado en el Concurso nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid y también en el tercer campeonato oficial de Hostelería de España -Tapas y Pinchos en Madrid Fusión

Cabe recordar que el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y el Campeonato Mundial de Tapas se ha consolidado como un referente gastronómico en toda España. El campeón del concurso se llevará un trofeo y 10.000 euros, el segundo clasificado 5.000 euros y el tercer clasificado 2.500.