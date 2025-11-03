Así ha sido la explosión de un proyectil de la guerra civil en Aragón

Técnicos de desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón han explosionado de forma controlada un proyectil de la Guerra Civil que encontraron unos obreros incrustado en uno de los laterales de la cúpula de la ermita de Salas, en el municipio de Huesca.

Según informa la Dirección General de Policía, el hallazgo fue comunicado el pasado 31 de octubre por los trabajadores a agentes de la Comisaría de Huesca, que, tras verificar que se trataba de un antiguo proyectil, desalojaron la ermita y acordonaron la zona para evitar peligros, mientras se desplazaban al lugar efectivos del referido grupo de desactivación de explosivos.

Estos especialistas extrajeron el artefacto de la cúpula, un proyectil de artillería de 75 milímetros de calibre, y procedieron a trasladarlo al campo militar de tiro próximo de Fornillos, donde procedieron a su explosión controlada.