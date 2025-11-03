Así ha sido la explosión de un proyectil de la guerra civil en Aragón
Lo encontraron unos obreros incrustado en uno de los laterales de la cúpula de la ermita de Salas, en el municipio de Huesca
Técnicos de desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón han explosionado de forma controlada un proyectil de la Guerra Civil que encontraron unos obreros incrustado en uno de los laterales de la cúpula de la ermita de Salas, en el municipio de Huesca.
Según informa la Dirección General de Policía, el hallazgo fue comunicado el pasado 31 de octubre por los trabajadores a agentes de la Comisaría de Huesca, que, tras verificar que se trataba de un antiguo proyectil, desalojaron la ermita y acordonaron la zona para evitar peligros, mientras se desplazaban al lugar efectivos del referido grupo de desactivación de explosivos.
Estos especialistas extrajeron el artefacto de la cúpula, un proyectil de artillería de 75 milímetros de calibre, y procedieron a trasladarlo al campo militar de tiro próximo de Fornillos, donde procedieron a su explosión controlada.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza